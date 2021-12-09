Стало известно, как будет определяться круг субъектов СМИ и журналистов, на которых будут распространяться льготы и привилегии.

Как передает АПА, это отражено в законопроекте «О медиа».

Так, закон «О медиа» будет применяться ко всем учрежденным на территории Азербайджана медиа-субъектам, редакциям и их продукции, а также ко всем субъектам, осуществляющим деятельность за пределами Азербайджана, но направленную на территорию Азербайджана и его аудиторию, а также к части медиа-продуктов, созданных за пределами Азербайджана, распространяемых лишь на территории Азербайджана, и к журналистам.

Субъект СМИ-физическое или юридическое лицо, основным видом деятельности которого является публикация или распространение массовой информации. Редакция-это подразделение, состоящее из творческого персонала сайтов, газет и других периодических изданий, а также теле-и радиоканалов и службы заказного вещания.

Согласно проекту, субъекты, осуществляющие деятельность по получению, передаче, производству и распространению массовой информации случайным и нерегулярным образом, основным направлением которых не является осуществление деятельности в сфере медиа, не будут считаться медиа-субъектами.

Отметим, согласно предлагаемым изменениям в Налоговый кодекс журналистам, субъектам СМИ предлагается предоставлять налоговые льготы сроком на 5 лет.