Предлагаю пересмотреть статьи 4 и 8 Закона «О трудовых пенсиях».

Как сообщает #, об этом сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике сказал депутат Вугар Байрамов.

Депутат предложил рассмотреть вопрос многодетных семей: «Понятие многодетности нужно сократить с 5 до 3 детей в семье. В этой области очень важен дифференцированный подход.

Председатель комитета Муса Гулиев также заявил, что понятие многодетной семьи должно быть пересмотрено: «Мы поддерживаем это предложение. Понятие многодетности нужно сократить с 5 до 3 детей в семье. Нужно также рассмотреть вопрос выплачиваемых им пособий».