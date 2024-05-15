Председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ), депутат Захид Орудж предложил построить в Карабахе городок «Молодая семья» или Молодежный городок.

Как сообщает #, об этом он сказал в ходе конференции на тему «Азербайджанская семья: меняющиеся и неизменные ценности».

Он отметил, что в этом году исполняется с момента учреждения ООН «Международного года семьи»: «Азербайджан выступает единой родиной миллионов семей, и сохранил свое величайшее богатство — национальную сущность, историю, традиции и присутствие на политической карте мира».

По словам депутата, имеющий большое духовное и идеологическое значение «День семьи», а также торжественно отмечаемые в большинстве стран мира «День матерей» и «День отцов» по сути служат одной цели — построению и сохранению института семьи.

Захид Орудж подчеркнул, что после 90-х годов тяжелая оккупация и гуманитарный кризис нанесли свой самый сильный удар именно по азербайджанским семьям, а победа в Карабахе спустя 30 лет прежде всего «похоронила» концепцию «семей беженцев и вынужденных переселенцев».