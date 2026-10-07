Министерство финансов Таиланда рассматривает вопрос о введении налога на выезд из страны, который будет распространяться на всех путешественников независимо от гражданства. Об этом сообщает тайская газета The Nation со ссылкой на законопроект.

Согласно документу, первоначально предлагается ввести налог в размере 1000 бат (почти 30 долларов) для тех, кто покидает страну воздушным транспортом. Выезд по суше или морю сначала не будет облагаться налогом. Законопроект также предусматривает предельную сумму, которую можно взимать с покидающих страну, – 5000 бат (примерно 148 долларов).

Путешественники будут обязаны уплатить налог до выезда из Таиланда. The Nation отмечает, что, как правило, авиакомпании или их агенты по продаже билетов взимают подобные платы одновременно с покупкой авиабилета.

Законопроект предусматривает ряд исключений: от уплаты налога будут освобождены, в частности, дети в возрасте до двух лет, определенные члены королевской семьи Таиланда и их окружение, Верховный патриарх страны, главы иностранных государств и официальные правительственные гости. Также новый налог не коснется пассажиров международных транзитных рейсов, которые остаются в пределах специально отведенных транзитных зон.

Согласно документу, за неуплату налога предусмотрен штраф, в два раза превышающий сумму налога. Сейчас законопроект находится на стадии обсуждения.

В 1983 году Таиланд уже вводил налог на выезд из страны. Как напоминает The Nation, тогда он распространялся только на граждан Таиланда и иностранцев, имеющих постоянный вид на жительство в стране. Налоги на выезд перестали взимать в 1991 году. (svoboda.org)