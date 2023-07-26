Аллея славы Sea Breeze Walk of Famе пополнилась новой, второй по счету звездой. Как сообщает #, вслед за Энгельбертом Хампердинком, персональной звездой в Sea Breeze обзавелась еще одна легендарная артистка — грузинка Нани Брегвадзе.

В сопровождении народного артиста Азербайджана EMINa она прошлась по красной дорожке, поприветствовав журналистов и гостей церемонии.

«У меня нет слов. Я очень счастлива, и все это было очень неожиданно для меня. Моя звезда на «Аллее славы» в Баку! О таком я и мечтать не могла. Это все любовь, она всегда побеждает», — сказала народная артистка Грузии.

Накануне EMIN и Нани Брегвадзе представили клип на совместно исполненную композицию Kvavilebis Kvekana, посвятив этот красивый проект памяти выдающегося артиста и их общего друга Вахтанга Кикабидзе. Он же был автором и исполнителем этой песни.

После церемонии артисты пообщались с журналистами. Брегвадзе с большой любовью и теплотой говорила о нашем EMINе, восторженно отзывалась об азербайджанском народе и благодарила судьбу за то,что благодаря EMINу отныне навсегда будет связана с Азербайджаном.

Она рассказала, что EMIN великолепно испонил с ней композицию Kvavilebis Kvekana на грузинском языке. Также звезда призналась, что обожает творчество EMINа, и любит все песни в его репертуаре.

«Он привлек мое внимание, когда делал еще свои первые шаги на сцене. Его невозможно не любить. Эмин — скромный, искренний, умный парень. Он золотой человек!», — сказала Брегвадзе.

В свою очередь, EMIN с такой же теплотой поблагодарил свою старшую коллегу и сообщил журналистам, что очень надеется на то, что Нани Брегвадзе выступит в Баку с концертной программой.

Также он подчеркнул, что в будущем на Аллее славы в Sea Breeze Resort появится звезда Вахтанга Кикабидзе.

В то же время, певец не назвал имя артиста, чья звезда будет открыта в Sea Breeze Walk of Famе следующей.

Отметим, что почетными гостями вечера стали посол Грузии в Азербайджанской Республике Зураб Патарадзе, продюсер и близкий друг Вахтанга Кикабидзе Сосо Абзианидзе, режиссер клипа Kvavilebis Kvekana Заза Орашвили, дочь Нани Брегвадзе известная грузинская певица Екатерина Мамаладзе, советники министра культуры Джахангир Селимханов и Олег Амирбеков, а также композитор и народный артист Азербайджана Фархад Бадалбейли и музыкальный продюсер Константин Ноников.

Аллея Славы расположена со стороны первого въезда в Sea Breeze Resort, у жилого комплекса The Grand.

Подобные аллеи звезд имеются в Голливуде и Лас-Вегасе.