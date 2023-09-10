Депутаты призывают восстановить права граждан: «Это будет отличным праздничным подарком народу в «Год Гейдара Алиева»»

С 1 января 1996 года в Азербайджане были введены в обращение приватизационные чеки. В качестве ценных бумаг гражданам были розданы 32 миллиона приватизационных чеков. Согласно законодательству, каждому гражданину Азербайджанской Республики, родившемуся до 1 января 1997 года, безвозмездно были предоставлены 4 приватизационных чека.

Однако в 2011 году в результате грязной игры некоторых чиновников срок обращения чеков был приостановлен. Хотя наше законодательство не предусматривает для оборота ценных бумаг временные ограничения.

Следует отметить, что в настоящее время 20 процентов приватизационных чеков все еще находятся на руках у населения.

В законодательстве стоимость одного приватизационного пая, в который входят 4 приватизационных чека, оценивается как минимум в 2000 долларов США, с защитой от влияния инфляции. В законодательстве также отражено то, что 65 процентов приватизируемого государственного имущества принадлежит гражданам и только 35 процентов продается государством за деньги. Эксперты отмечают, что за прошедший период инфляция происходила более 10 раз, и по текущей оценке стоимость приватизационного чека составляет не менее 20 000 долларов США.

Ветераны войны, сражавшиеся за свободу наших земель, и пенсионеры обратились в Конституционный суд с просьбой обеспечить их права на государственные приватизационные чеки. В обращение указывается, что число граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, достаточно велико и каждый из них не может защитить свои права в индивидуальном порядке. По этой причине Конституционный суд должен внести ясность в этот вопрос и принять справедливое решение.

В беседе с AYNA по этому поводу азербайджанские депутаты также заявили, что поддерживают обращение граждан.

Член парламента от ПЕА, профессор Анар Искендеров надеется, что Конституционный суд примет справедливое решение: «Азербайджанское государство всегда стояло на стороне своих граждан. Решение общенационального лидера Гейдара Алиева обеспечить участие населения в процессе приватизации было не только прогрессивным шагом, но и выражением высокой ценности, которую государство придает своим гражданам. Сегодня у нас имеется большое количество граждан, имеющих на руках приватизационные чеки. Возвращение в обращение выданных им по благословению общенационального лидера Гейдара Алиева приватизационных чеков или же выплата компенсаций принесут нашим гражданам праздничную радость в «Год Гейдара Алиева». Окончательное решение примет Конституционный суд, и я уверен, что это будет справедливое решение».

Большие надежды на Конституционный суд возлагает и депутат от ПЕА Азер Бадамов: «Возврат в обращение приватизируемых чеков — это уникальная возможность для граждан, у которых на руках остались чеки. Учитывая, что от процесса приватизации выиграли не все, возвращение чеков в обращение улучшит социальное благосостояние населения. Я считаю, что у правительства Азербайджана есть возможность реализовать это. Верю, что Конституционный суд восстановит историческую справедливость, приняв во внимание призывы ветеранов войны, пенсионеров, граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, и нас — депутатов».

Депутат парламента, председатель Партии демократических реформ Азербайджана Асим Моллазаде считает, что права граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, должны быть срочно восстановлены: «Депутатам также поступили запросы по этому поводу. Поступившие обращения мы направили в Конституционный суд. Когда эти чеки были представлены населению, правовая база уже существовала. Было много прогрессивных моментов. Самое главное, было гарантировано, что приватизационные чеки будут в обращении. Сегодня сотни тысяч граждан ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. Верю, что Конституционный суд вынесет справедливое решение в пользу граждан».

По мнению члена парламента, председателя Партии Великого Созидания Фазиля Мустафы, гражданин должен извлечь выгоду из доли, предоставленной ему государством: «Когда раздавали приватизационные чеки, не упоминалось, что они потеряют ценность в какой-то момент. Потому что чеки — это ценные бумаги, которые регулируются Законом «О ценных бумагах». Понятие «срочные ценные бумаги» противоречит закону и логике. В случае, если они это сделали и большое количество граждан были лишены конституционных прав, историческая справедливость должна быть восстановлена, пусть и с опозданием. «Граждане подали иск, и у Конституционного суда появилась историческая возможность восстановить нарушенные прав сотен тысяч граждан».

Депутат, бывший председатель Верховного суда Тахир Керимли заявил, что если права сотен тысяч граждан были нарушены, то нельзя допускать, чтобы они были недовольны государством: «Суть приватизационных чеков, которые были безвозмездно предоставлены населению, заключалась в том, что граждане должны были участвовать в процессе приватизации. Я оставляю в стороне такие нюансы о том, как проходил процесс, соблюдалось ли законодательство. Сегодня сотни тысяч граждан не воспользовались привилегией, предоставленной им государством. Что нам делать? Стоит ли нам ждать, пока они все умрут?! В будущем будут реализованы крупные программы приватизации. Ветераны войны и пенсионеры также обратились по этому поводу в Конституционный суд. Полагаю, что эту проблему нужно срочно решить, и Конституционный суд должен принять решение, обеспечивающее интересы сотен тысяч граждан».

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом.

Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных чеков в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, данную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права, но и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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Автор: Айдын Герай