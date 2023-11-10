В столице ФРГ — Берлине уже в третий раз отмечают День победы Азербайджана в 44-дневной отечественной войне.

В этом году праздничное мероприятие прошло под девизом «Мир и сосуществование», сообщает #.

Вечер был организован посольством Азербайджанской Республики в Германии и прошел в Культурном Центре Азербайджана, который был открыт в прошлом году и уже успел с успехом провести в своих стенах несколько крупных мероприятий, запомиться и очень полюбиться местной общественности.

Мероприятие открыл посол Азербайджанской Республики в ФРГ господин Насими Агаев, поздравив публику с днем победы и дав справку об этом историческом и долгожданном дне для азербайджанского народа.

Центральным событием вечера стал показ документального фильма «Большое возвращение Карабаха». Режиссер фильма Убай Шахбандар, американец турецкого происхождения, выступил с речью до показа фильма, рассказал о процессе создания ленты и пригласил публику к вопросам и дискуссии.

Фильм оказался не только информативным и профессиональным, но и очень душевным и трогательным. Публика моментами не могла сдержать слез, особенно во время интервью вернувшихся на родные земли соотечественников, которые больше не являются беженцами.

Гостями вечера были дипломаты, политики, деловые и научные деятели, и, конечно, представители азербайджанской диаспоры в Германии. В завершении вечера гостей ждал фуршет, на котором присутствующие могли пообщаться с режиссером фильма, а также с организаторами вечера.

Фариз Гасымлы, Берлин, специально для #