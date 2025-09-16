Агдамский «Карабах» завоевал историческую победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Бенфики».

Как сообщает Report, «скакуны» отыгрались, проигрывая в счете 2:0.

На 6-й минуте встречи игрок хозяев Энцо Барренечеа открыл счет. Спустя 10 минут Вангелис Павлидис увеличил преимущество своей команды до двух мячей, однако на 30 минуте полузащитник «Карабаха» Леандро Андраде отыграл один из пропущенных мячей. В первом тайме других мячей забито не было.

Вторая половина игры началась со стремительных атак агдамцев, что дало результат уже на 48-й минуте — отличился Камило Дуран. На 86-й минуте встречи Алексей Кащук забил победный гол «Карабаха».

Эта победа стала первой в истории агдамского клуба в основной стадии Лиги чемпионов УЕФА, включая групповой этап, который был отменен в прошлом сезоне. До этого «Карабах» два раза сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в сезоне 2017/2018.

Отметим, что подопечные Гурбана Гурбанова 1 октября в матче 2-го тура примут в Баку датский «Копенгаген».

«Вера в себя футболистов «Карабаха» помогла им одержать победу».

Об этом заявил главный тренер «скакунов» Гурбан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи.

Опытный специалист поделился впечатлениями после исторической выездной победы.

«Поздравляю своих футболистов с этим успехом. Мы показали хорошую игру и добились хорошей победы. На самом деле, сегодня мы могли и проиграть. Потому что после стартового свистка преимущество было на стороне соперника. Изменить ход игры в свою пользу казалось непростой задачей. Вера моих футболистов в себя помогла нам одержать победу. То, что мы победили «Бенфику», не означает, что они слабы. Они умеют очень хорошо обращаться с мячом. На предматчевой пресс-конференции я говорил, что моим футболистам будет нелегко. Слава Всевышнему, мы победили. Желаю «Бенфике» удачи в предстоящих матчах», — заключил Г.Гурбанов.

В минувшем сезоне «Бенфика» дошла до 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступила «Барселоне» (1:4). «Карабах» покинул турнир в квалификационном раунде плей-офф, где по результатам двух матчей проиграл «Динамо» Загреб со счётом 0:5.