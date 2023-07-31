Власти Афганистана ввели ограничения на получение паспортов — в частности, их не будут выдавать лицам, у которых есть запрет на выезд из страны со стороны соответствующих ведомств, заявил пресс-секретарь МВД страны Абдул Матин Кани в своем аккаунте в Twitter.