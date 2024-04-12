Посольство США в Израиле на фоне угроз со стороны Ирана ограничило передвижения своих сотрудников, запретив им выезжать за пределы Иерусалима, Тель-Авива и Беэр-Шевы из соображений безопасности, сообщила британская медиакомпания ВВС в пятницу, 12 апреля.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в беседе с журналистами не стал раскрывать, с чем связаны подобные меры предосторожности, сказав лишь, что США «внимательно следят за угрозами на Ближнем Востоке и особенно в Израиле».

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Иран, по всей видимости, планирует нанести удар по целям в Израиле в ответ на недавнее убийство командиров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР)в иранском консульстве в столице Сирии Дамаске. Глава Белого дома добавил, что в свете этих угроз американская поддержка Израиля останется «железной».

По сведениям американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Израиль ожидает прямой атаки со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. Предполагается, что нападению подвергнется юг или север страны. При этом источники информационного ресурса Axios отмечают, что иранская атака будет ограниченной, чтобы не допустить эскалации ситуации в регионе.

1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. Погибли семеро членов КСИР, включая командира спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Мохаммада Реза Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После случившегося духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «сионистский режим будет наказан».

7 апреля военный советник Хаменеи пригрозил, что ни одно из посольств Израиля «больше не находится в безопасности». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к любому ответу. «Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им», — предупредил он. (DW)