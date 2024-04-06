Согласно американской разведке, Иран планирует нанести ответный удар по Израилю с использованием дронов Shahed и крылатых ракет.

Отмечается, что ответ Ирана будет пропорциональным: то есть, по израильскому посольству в одной из стран региона. Предположительно это произойдет между 5-10 апреля.

Удар по зданию консульского отдела посольства был нанесен 1 апреля. В числе погибших – один из ключевых командиров иранских подразделений специального назначения, сил «Аль-Кудс», бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Рахими, и пятеро их сослуживцев. В Иране их назвали военными советниками в Сирии.

Министерство обороны Сирии сообщило, что израильские самолеты нанесли удар со стороны Голанских высот. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян назвал удар по консульскому отделу «нарушением всех возможных международных конвенций». Иран поклялся ответить на этот удар. (CBS News)