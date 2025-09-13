Подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в возможно сжатые сроки станет серьёзным шагом на пути к институционализации установившегося мира. Об этом «Арменпресс» заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«Когда 13 марта этого года было объявлено о согласовании текста соглашения Армения-Азербайджан, армянская сторона одновременно выразила готовность подписать соглашение в кратчайшие сроки. Этот подход был подтверждён парафированием соглашения 8 августа, что, как важное событие, зафиксировавшее установление мира, получило широкую международную поддержку.

Принципиальный подход Армении к дате подписания не изменился. Скорейшее подписание соглашения станет серьёзным шагом на пути к институционализации установившегося мира», — подчеркнула Ани Бадалян.