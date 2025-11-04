Формат Миссии гражданских наблюдателей ЕС, размещённой на границе Армении и Азербайджана, не изменится до подписания соглашения о мире и межгосударственных отношениях между странами.

Как сообщает “Арменпресс”, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе международного форума “Орбели 2025. Строя мир и многостороннее сотрудничество”.

«После подписания и ратификации соглашения формат может и будет изменён, по этому вопросу мы уже провели и проведём в подходящее время более предметные обсуждения с нашими партнёрами по ЕС», — заявил премьер-министр.

Миссия гражданских наблюдателей ЕС начала свою деятельность в Армении в феврале 2023 года. В январе 2025 года Совет ЕС принял решение продлить мандат Миссии наблюдателей ЕС в Армении еще на два года.

В мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном есть пункт, согласно которому обе страны не будут размещать силы третьих стран на межгосударственной границе друг с другом. 8 августа в Вашингтоне две страны подписали мирное соглашение.