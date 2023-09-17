Подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном до конца года возможно, Ереван делает все необходимые шаги для этого.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Всегда считаю возможным подписать мирное соглашение до конца года, потому что я взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение. Да, считаем возможным подписание до конца года», — сказал он.

Премьер также подчеркнул, что Армения и Азербайджан не планируют подписывать мирный договор на октябрьской встрече в испанской Гранаде, на саммите Европейского политического союза.