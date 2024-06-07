По мнению председателя Национального Собрания Республики Армения Алена Симоняна, Ереван со своей стороны предпринимает шаги, направленные на заключение мирного договора с Азербайджаном, а разговоры о Минской группе ОБСЕ – это разговоры, которые могут состояться после заключения мирного договора.

Как сообщает Арменпресс, об этом спикер НС Армении заявил на брифинге с журналистами, коснувшись заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что они предложили армянской стороне, чтобы Баку и Ереван совместно обратились в ОБСЕ с целью роспуска Минской группы.

«Если мы подпишем мирное соглашение, ее [Минской группы] смысл просто потеряется. Мы подпишем мирный договор, вопрос будет решен. Думаю, в этом не будет необходимости», — сказал он.