МИД России готовит ответ на ограничения передвижения российских дипломатов в Польше, сообщила в четверг представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, меры будут приняты в отношении польских дипломатов в России.

«С 1 июня нам предлагается заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников российского посольства в Варшаве, а также российских генеральных консульств в Гданьске, Кракове и Познани выехать за пределы воеводств», отметила Захарова на брифинге.

Ответные меры, по словам представителя российского МИД, будут приняты в отношении посольства Польши в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

О вводимых Польшей ограничениях стало известно 27 мая. О них сообщил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Он пояснил, что сотрудники посольства в Варшаве не смогут без разрешения выезжать за пределы Мазовецкого воеводства, где расположена польская столица, а сотрудники консульств в других городах – за пределы соответствующих воеводств. На посла России в Польше ограничения распространяться не будут.

По словам Сикорского, меры связаны с подозрениями в причастности России к нескольким актам диверсий и саботажа, которые произошли в стране в последнее время. (svoboda.org)