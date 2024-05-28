Дипломаты из России, работающие в Польше, смогут передвигаться по стране и за границу региона расположения их представительств только с МИД Польши.

Как передает #, об этом заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

По его словам, совершать поездки по Польше российские дипломаты смогут при условии получения разрешения от внешнеполитического ведомства Польши. Так, российские дипломаты смогут передвигаться только по Мазовецкому воеводству, а консулы — лишь в воеводствах, в которых они работают. При этом Сикорский пообещал, что объявленные ограничения не коснутся непосредственно посла России в Польше.

Как сообщил министр, контролировать действия дипломатов РФ будет местная полиция. За несоблюдение ограничительных мер их вышлют из страны. Сикорский пояснил, что его ведомство уже подготовило соответствующую ноту. Документ будет направлен посольство Российской Федерации в Варшаве.

По словам главы МИД Польши, данный шаг вызван предполагаемым участием российских дипломатов в дестабилизации ситуации в стране: «У нас есть доказательства того, что российское государство причастно к санкционированию диверсий в том числе в нашей стране», — пояснил Сикорский.

Он выразил надежду, что Россия воспримет действия ведомства как очень серьезный предупредительный сигнал».