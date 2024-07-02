Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении шести компаний из Великобритании, Китая, ОАЭ и ЮАР.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в уведомлении ведомства, размещенном в сборнике официальных документов американского правительства.

Из документа, ограничительные меры введены в отношении китайских компаний Global Training Solutions Limited и Smartech Future Limited, Grace Air из ЮАР, а также британской Livingston Aerospace якобы за связи с Академией испытательных полетов ЮАР (Test Flying Academy of South Africa), с 2023 года находящейся под санкциями США. Утверждается, что перечисленные компании осуществляли подготовку китайских военных с применением технологий США и НАТО.

Компании Mega Fast Cargo и Mega Technique General Trading из ОАЭ включены в список ограничений якобы за причастность к поставкам в Россию товаров американского производства в период после февраля 2022 года, что, по версии Вашингтона, противоречит интересам США в сфере национальной безопасности и внешней политики.