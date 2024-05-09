США приняли меры в отношении 37 китайских компаний, в том числе за поставку России товаров, на которые распространяются экспортные ограничения.

Как сообщает #, об этом говорится в заявлении Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Как утверждается в документе, 26 предприятий внесены в черный список за «причастность к поставкам России» товаров, на которые распространяются экспортные ограничения.

«Такие действия противоречат национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США», — говорится в заявлении.

Еще восемь компаний КНР внесены в список за причастность к инциденту с китайским аэростатом, который в феврале 2023 года был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Еще три компании включены в перечень за поддержку программы КНР по созданию подобных аэростатов. В заявлении утверждается, что подобные действия также «противоречат национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США».

Уведомление Минторга США размещено в сборнике официальных документов федерального правительства. В нем уточняется, что в отношении всех внесенных в черный список компаний будет действовать презумпция отказа в выдаче лицензий на приобретение американской высокотехнологичной продукции.