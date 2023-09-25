Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 28 организаций, среди которых 5 российских компаний. Документ Минторга размещен в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Под ограничения попали ООО «Девайс Консалтинг», ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», «Стрелой» и ВСМПО-АВИСМА. Указывается, что они действуют «вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США».

Также под ограничения попали фирмы из Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана, Пакистана и Финляндии.