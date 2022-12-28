В знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана, в том числе золоторудных и медно-молибденовых рудников «Гызылбулаг» и «Демирли» продолжается акция экоактивистов и представителей НПО на дороге Шуша-Лачин.

Как сообщает АПА, семнадцатый день скандирующие различные лозунги участники акции начали с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем участники акции продолжили скандировать различные лозунги.

Напомним, что начиная с 12 декабря азербайджанские экоактивисты, представители общественности проводят акции протеста возле поста миротворцев. Они требуют прибытия командующего миротворческим контингентом Андрея Волкова, создания необходимых условий для проведения мониторинга азербайджанскими специалистами, прекращения экологического террора на азербайджанских землях.