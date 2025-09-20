В Азербайджане сегодня, 20 сентября, отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.

Эта знаменательная дата отмечается в стране во второй раз на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 сентября 2024 года.

Эта дата связана с разоружением и выводом остатков армянских вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований с азербайджанской территории в результате локальной антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября 2023 года.

15 октября 2023 года президент Ильхам Алиев посетил город Ханкенди, Ходжавендский, Шушинский, Ходжалинский, Агдеринский районы, побывал в крепости Аскеран и поднял в этих населенных пунктах флаг Азербайджана. 8 ноября 2023 года в городе Ханкенди состоялся военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне.

В тот день президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Ханкенди, заявил, что сегодня исторический день: «Мы неустанно трудились над укреплением нашей армии. Мы создали настолько сильную армию, что сегодня Вооруженные силы Азербайджана могут с честью выполнить любую задачу, и мы доказали это на поле боя. Три года назад, во время Отечественной войны мы всего за 44 дня заставили врага подписать акт о капитуляции. А последняя антитеррористическая операция, продолжавшаяся всего 23 часа, показала нашу силу — и вновь противник сдался, подняв белый флаг. Мы по праву гордимся нашими Вооруженными силами».