Азербайджанский флаг, поднятый в городах Ханкенди и Ходжалы, будет развеваться вечно.

Как сообщает #, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на мероприятии, посвященном 500-летию создания первого внешнеполитической ведомства Турции.

Дипломат поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева, азербайджанский народ и армию с исторической победой: «Историческое событие, которое с нетерпением ждал весь тюркский мир, свершилось на наших глазах. Флаг, поднятый в Ханкенди и Ходжалы, будет развеваться вечно».