С 22 по 28 июня в Ханкенди, Ходжалы, Кяльбаджаре и Лачыне обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел, сотрудники полиции обнаружили на территории города Ханкенди 26 автоматов, 3 пулемета, 1 пистолет, 3 винтовки, 27 гранат, 2 гранатомета, 4780 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

На территории села Венгли Кяльбаджарского района найдены 1 автомат, 7 магазинов и 255 патронов различного калибра.

Также на территории поселка Аскеран Ходжалинского района обнаружены 4 автомата, 1 пистолет, 1 гранатомет, 12 гранат, 10 магазинов и 278 патронов различного калибра.

На территории Лачынского района обнаружены и изъяты 2 автомата, 1 пистолет, 1 винтовка, 13 гранат и 270 патронов различного калибра.