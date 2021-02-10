Первый экспортный состав из Турции по БТК прибыл в Россию

Грузовой поезд с экспортными товарами из Турции достиг пункта назначения в России, сообщает Анадолу.

В Калуге состоялась церемония встречи первого грузового состава, отбывшего 29 января из Турции по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Состав доставил заказчикам около 4 тысяч единиц стиральных машин, печей и духовок турецкого производства.

В церемонии встречи состава принял участие посол Турции в Москве Мехмет Самсар.

Дипломат дал высокую оценку темпам развития турецко-российских связей, в том числе в экономической сфере.

«Отношения между Турцией и Россией укрепляются во всех сферах», — подчеркнул дипломат.

По словам Самсара, Анкара и Москва полны решимости довести товарооборот до показателя в 100 млрд долларов: именно эта цель поставлена президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

«БТК является важным звеном железного Шелкового пути. Мы очень рады встрече первого грузового состава из Турции», — сказал посол.

Самсар выразил уверенность в том, что грузоперевозки по ж/д внесут важный вклад в экономическое сотрудничество Турции и России, укрепят мосты дружбы между народами.

Высокую оценку налаживанию железнодорожного сообщения с Турцией дал и первый заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Сергей Павлов.