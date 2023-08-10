Обнародован прогноз погоды на 11 августа.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, погода в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Утром местами будет слабый туман, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28° тепла, днем 35-39°, местами 41-42° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без дождей, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем 35-40°, местами 42-44° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 28-33° тепла.