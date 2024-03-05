Обнародован прогноз погоды на 6 марта.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и вечером местами слабый туман, умеренный южный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 2-5° тепла, днем 8-13° тепла. Атмосферное давление опустится с 762 мм рт ст до 758 мм. рт ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем на отдельных горных территориях возможен кратковременные осадки, снег. Ночью и утром временами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 1-6° тепла.