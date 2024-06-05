6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом # сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать юго-западный ветер, который днем сменится умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем — 31-36, местами до 38° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75 %, днем — 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град и туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем — 35-38, местами до 40° тепла, в горах ночью 12-17°, днем — 22-27° тепла.