Обнародован прогноз погоды на 5 июля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, ветер юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – ночью 60-70 %, днем 40-45 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 18-23° тепла.