Обнародован прогноз погоды на 7 июня.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.

Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана без осадков, но днем в горных и предгорных районах ожидается переменный дождь. Возможен кратковременный ливень, грозы, град, ночью и утром временами слабый туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 20-25° тепла.