За бедного заемщика замолвите слово: почему молчит Центробанк?

Возвращаясь к теме кредитного моратория в экономическом сообществе, часто приходится слышать мнения о финансовых возможностях самих коммерческих банков, позволяющих им пойти на послабления заемщикам. Иными словами, кредитно-финансовым организациям предлагается помочь населению, но так ли это легко, как кажется?

Учитывая сложные социально-экономические реалии, имеющие чистые прибыли банки должны пойти навстречу своим клиентам и объявить кредитный мораторий в рамках корпоративной социальной ответственности, считает ученый экономист Губад Ибадоглу.

В числе банков с самой высокой чистой прибылью ученый указывает:

Международный банк ОАО +302,3 Капитал Банк ASC +134,7 Юнибанк КБ ASC +78,6 PASHA Bank ASC +65.0 Xalq Bank ASC +33,4 Bank of Baku ASC +24,6 Bank Respublika ASC +20.4 Экспрессбанк АСК +19,1 ОАО Rabitabank +11,1 10.Премиум Банк АСК +8,9

«Банки уже столкнулись с проблемой избыточной ликвидности, говорит ученый. – Также сказывается невозможность разместить дополнительные средства из-за снижения деловой активности. Думаю, на текущий момент кредитный мораторий не окажет особого влияния на их финансовую репутацию, напротив, такое решение принесет дивиденды в будущем, повысив доверие клиентов».

Со своей стороны, банковский эксперт Акрам Гасанов утверждает, что не стоит доверять финансовой отчетности банков. «Тот же «Атабанк» многие годы заявлял, что работает прибыльно. Если посмотреть на отчет этого банка за последний квартал прошлого года, банк получил несколько тысяч прибыли. Тем самым сообщается, что активы банка больше пассивов – т.е. банк выдал кредитов больше, чем должен сам. В случае с тем же «Атабанком» понятно, что кредиты липовые, ничем не обеспечены и никогда не вернутся».

Эксперт утверждает, что похожие проблемы имеются у многих банков в той или иной степени. И то, что банки выдали те или иные объемы кредитов, это еще не значит, что они на самом деле вернут их, и финансовые показатели не означают, что у банка реально есть такие деньги, и прибыли у многих банков только на бумаге. Убыточные банки эксперт называет «просто более честными». Т.е., финансовые организации информируют о проблемных кредитах, которые, в случае возврата, улучшат финансовые показатели этих структур.

«Как специалист, знающий нашу банковскую систему изнутри, лично я понимаю, каким банкам стоит верить, а каким нет на основе представленных документов кадров, которые там работают. Но, естественно, не могу об этом говорить, поскольку банковская система подвержена панике, — продолжил Гасанов. – Достаточно вспомнить опыт таких банков, как Bank Standard, Texnika Bank – там даже были аудиторские заключения KPMG, входящей в «большую четверку» аудиторов. Однако через пару лет банки обанкротились и выяснилось, что все их финансовые отчеты недостоверны».

Мы видим опыт стран, где банки сами сделали шаг навстречу клиентам. Скажем, в сопредельных странах — Грузии и Армении ряд банков — местных и с иностранным капиталом — пошли на кредитные каникулы. Российский банк ВТБ действует в Азербайджане, Армении, Грузии. В Армении этот банк уже ввел кредитные каникулы с 13 марта по 13 мая, но ВТБ Азербайджан этого почему-то не сделал, говорит эксперт. К вопросу о том, почему местные банки не идут на такой шаг самостоятельно?

«На самом деле у наших банков проблем больше, — объяснил собеседник. – Банки могут говорить прессе про свою высокую ликвидность, но опять же возникает вопрос – почему в этом случае они лоббировали продление закона о полном страховании вкладов? Кстати, этот продленный закон так и не опубликован, т.е., его пока нет. И это показатель. Наша банковская система находится в тяжелом положении, именно поэтому банки не идут на уступки. Принимая во внимание дефектный банковский надзор, многие кредиты – это средства, которые взяли владельцы и управляющие финансовых структур».

Скажем, сообщается, что Халг Банк закончил год с прибылью. Но та же ситуация с предпринимателями ТЦ Ясмин (https://zerkalo.az/u-biznesmenov-mogut-otnyat-obekty-v-stolichnom-tts-yasmin/) показывает, что такие банки выходят на прибыль за счет административного ресурса, утверждает собеседник, а это не бесплатно. В целом же все это показатель тяжелого положения в банковской сфере, а заемщикам должно помочь государство:

«Во многих развитых странах банки получили государственные гарантии для объявления кредитного моратория, чтобы клиенты банков могли спокойно соблюдать карантин. Поскольку выход людей из дома опасен, и потом, финансовое положение граждан ухудшилось и продолжит ухудшаться. У нас же, выделив населению два часа на выход из дома, тут же особо отметили, что сюда входит и поход в банки. Чтобы завтра заемщики не сослались на карантин. И это сделало банковское лобби, именно лоббисты настояли на этом пункте».

По мнению эксперта, без государственной поддержки кредитных каникул не будет: «На текущий момент говорят, что работа в этом направлении ведется на уровне Центробанка, и возможно, будет принято какое-то решение. Я тоже считаю, что банки должны проявить солидарность и ввести кредитный мораторий, как это сделано в Грузии и Армении. Но знаю, что местные банки на это не пойдут, и государство должно принять меры, поскольку ситуация с кредитами обернется очередной проблемой».