В последнее время армянская пропаганда усиленно тиражирует тему якобы угрозы уничтожения со стороны Азербайджана христианского наследия Карабахского региона. В этом плане армянский филиал российского информационного агентства Sputnik, который финансируется из госбюджета РФ, слоганом которой является «говорим то, о чем другие молчат», решил внести свою посильную лепту и опубликовал материал про христианские храмы, которые как пишет издание, «оказались под контролем Азербайджана».

Итак, «Sputnik Armenia» отмечает, что на территории Карабаха насчитывается несколько десятков «армянских» храмов и перечисляет их. Среди них Дадиванг или в азербайджанской версии Худавенг, Амарас, Акобаванк и Гандзасар.

О том, что эти храмы не относятся к армянской церкви, а являются историческим наследием Кавказской Албании, агентство молчит. Также «Sputnik Armenia» предпочитает молчать о том, как эти памятники на протяжении долгого периода пытались арменизировать. Целью этих преступных деяний было намерение скрыть неоспоримые факты переселения армян на эти земли с начала XIX века и сотворить поддельные исторические «доказательства» якобы тысячелетнего их присутствия в этих краях.

К примеру, после оккупации Кяльбаджара в 1993 году армяне попытались арменизировать комплекс Худавенг, памятник подвергся переделке, крест и надписи были уничтожены. Все это происходило в нарушение Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В преддверии освобождения Кяльбаджарского района Азербайджана от армянской оккупации колокола и знаменитые албанские каменные кресты монастыря Худавенг были незаконно вывезены в Армению, что стало грубым нарушением Конвенции ЮНЕСКО от 1970 года о запрещении и предупреждении незаконного вывоза культурных ценностей.

Католикос албанский Есаи Хасан Джалалян, занимавший патриарший престол в 1702-1728 гг., в своем знаменитом труде «Краткая история страны Албанской» конкретно описывает корни и происхождение кавказских албанов и отмечает постоянные попытки армян присвоить их культуру и историю.

Процесс арменизации Албанской церкви ускорился после 1836 года, когда был упразднен статус албанского католикоса. После упразднения Албанской церкви в 1836 году ее архивы, книги и утварь были перенесены в армянские храмы и библиотеки, в основном в Эчмиадзин, где большая часть албанского наследия была арменизирована.

Армянский епископ Макар (в миру Геворг Бархударянц) в своем произведении «Арцах», изданном в 1895 году, отмечал, что еще в 1828 году все культово-церковное наследие Албанской Апостольской Автокефальной Церкви было в цветущем состоянии. В 1836 году указом российского императора Николая I албанская церковь была упразднена и все ее имущество, архивы, библиотеки, книги, епархии передавались Эчмиадзину.

На протяжении почти двухсот лет были затерты или изменены эпиграфические надписи, разрушены могильные плиты захороненных на территории монастырей правителей Кавказской Албании, изменены на армянскую форму албанские кресты, внесены конструктивные изменения в постройки.

Армянский писатель XIX века Раффи (Акоп Мелик-Акопян) в своем труде «Меликства Хамсы» писал о карабахских христианах — «этот народ привык жить независимо от Эчмиадзина, иметь свое особое духовное правление, каким был на протяжении веков католикосат Агванка».

В ХII–ХIII вв. в Карабахе возвысилось Хаченское княжество, правителем которого был Гасан-Джалал – потомок албанских князей Михранидов. Родовой усыпальницей хаченских владетелей – Джалалидов – являлся монастырский комплекс Гандзасар (воздвигнут приблизительно к середине X века). По настоянию албанского патриарха Нерсеса в 1238 г. Гасан Джалалом был возведен Гандзасарский собор, очерченный им «престольным собором Албании».

Относительно самостоятельности Гандзасара армянский автор Раффи писал, что «известно, что католикосат Агванка существовал на протяжении пятнадцати веков, начиная от времен Григориса (внук святого Григора Просветителя) до 1828 года. Резиденцией католикосам служили различные монастыри страны Агванк, а в последнее время – монастырь Гандзасар в провинции Хачен Карабаха».

Армянский ученый-востоковед и археолог Иосиф Орбели в ходе археологической экспедиции в Карабах в 1918-1919 гг. изучил и описал свыше 1000 надписей на церквях и монастырях Карабаха, прежде всего, Гандзасарского монастыря, и по итогам своих исследований опубликовал в 1919 г. в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) книгу «Надписи Гандзасара и Хавоцптука», в которой описал эпиграфику настенных плит Гандзасарского монастыря.

Орбели отмечает, что большинство предыдущих описаний настенных карабахских монастырей и церквей, сделанные армянскими учеными в 19 веке, являются фальсификацией. А описывая эпиграфику настенных плит монастыря, Орбели нигде не обнаружил слова «Армения» или «армянский».

Внешние стены Гандзасарского собора украшали многочисленные надписи периода Албанской патриархии. Эти стены многократно подвергались «реставрации» с целью уничтожения следов принадлежности храма к наследию Кавказкой Албании.

Окончательно следы были уничтожены в 2011 году, когда внешние стены Гандзасарского монастыря были полностью облицованы новым каменным покрытием. В результате исчез целый пласт албанской культуры и надписей, о чем даже в армянских СМИ высказывалось возмущение большой группой армянских ученых.

Уничтожение старой стены Гандзасара стало одной из причин, по которой армянская сторона не могла добиться включения Гандзасарского монастырского комплекса в список наследия ЮНЕСКО на протяжении всего периода оккупации азербайджанских территорий.

По поводу принадлежности христианских памятников Карабаха почти век назад писал известный советский историк-востоковед Илья Петрушевский, который в 1928 году совершил путешествие по этому региону. Относительно христианских монастырей Петрушевский писал, что армяне сюда ходят очень редко, а в последнее время вообще не ходят. «В этом смысле они проявляют большую скупость. Эти места чаще посещают местные тюркские скотоводы, особенно при переходах в зимние и летние пастбища. При этом они проявляют большую щедрость. Это еще раз доказывает, что армяне в этих местах люди пришлые и местные святые места вообще-то для них не являются таковыми, а азербайджанцы, испокон веков проживающие здесь, передают веру в эти священные места из поколения в поколение».

Как видим, исследователи, включая армянских ученых, не относили христианские храмы Карабаха к армянской церкви. Однако это не мешает изданию «Sputnik Armenia» утверждать о том, что эти памятники принадлежат армянской церкви. Более того, в материале приводится информация о том, что двое азербайджанских военных в сентябре текущего года обстреляли монастырь XIII века, расположенный в селе Чарактар (в армянской версии Чаректар) Кяльбаджарского района Азербайджана. Стоит отметить, что до нашего времени монастырь не сохранился полностью и на распространённых видеокадрах не видно, что солдаты стреляют по культовому сооружению. Вероятнее всего, рядом засели вооруженные сепаратисты, по которым и стреляли азербайджанские солдаты.

Изданию «Sputnik Armenia» не помешало бы написать и о разрушенных и оскверненных в годы армянской оккупации Карабаха мечетей, исламских святынь и мусульманских кладбищ. А если им это не позволяет исламофобия, то пусть хоть напишут о том, как сами армяне превратили монастырь Пткес Берк Сурб Геворг, расположенный вблизи села Улубаб Ходжалинского района, в мусорную свалку. Хотя бы ради объективности…