В ходе визита президента Ильхама Алиева в Пекин было подписано «Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства». Документ включает 20 пунктов, которые отражают реальные направления двустороннего сотрудничества и поднимают отношения между Азербайджаном и Китаем на качественно новый уровень.

В документе подчеркивается взаимная поддержка суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности. Азербайджан поддерживает принцип «одного Китая», а Китай выразил поддержку мирной повестки и инициатив Азербайджана по обеспечению региональной стабильности. Для Азербайджана это означает признание не только как поставщика энергоресурсов или транзитной страны, но и как важного участника международных отношений.

Особое внимание в документе уделяется транспортно-логистическому сотрудничеству. Азербайджан играет ключевую роль в китайском глобальном проекте «Один пояс — один путь». Средний коридор, проходящий через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию, имеет стратегическое значение. Азербайджан не только обеспечивает транзит, но и активно участвует в развитии инфраструктуры, инвестируя в порты, железные дороги и логистику.

Азербайджан уже наладил регулярные железнодорожные грузоперевозки с Китаем. В 2021 году был запущен первый блок-поезд из китайского Циндао в Баку, состоящий из 50 контейнеров. В 2022 году Китай начал отправку грузовых поездов из Сианя через Казахстан, Азербайджан и Грузию в Европу. 24 ноября 2024 года ЗАО «Азербайджанские железные дороги» отправило первый реверсный блок-поезд Баку — Сиань, состоящий из 62 сорокафутовых контейнеров. В результате, объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Китаем значительно вырос: в 2024 году он составил 378 тысяч тонн, что на 86% больше, чем в 2023 году.

В ходе визита Алиев акцентировал внимание на том, что Средний коридор является наиболее надежным, безопасным и оптимальным маршрутом для доставки грузов из Китая в Европу и обратно, позиционируя Азербайджан как незаменимого партнера в развитии этого проекта.

Итоги визита подтвердили, что Азербайджан является ключевой опорой Среднего коридора, делая Баку важным партнером для Пекина. Китай — крупнейший мировой производитель и экспортер товаров, включая высокотехнологичных, а Азербайджан играет ключевую роль в соединении маршрутов из Китая и Центральной Азии в Европу. Обе страны заинтересованы в мире и стабильности на евразийском пространстве, что стало основой для формирования прочной совместной повестки сотрудничества.

Подписанные соглашения, как на уровне лидеров, так и представителей делегаций, охватывают широкий спектр сфер сотрудничества, от образования до энергетики, и закрепляют курс на углубление взаимодействия в ключевых областях.

Перечень документов свидетельствует о выходе азербайджано-китайских отношений на новый уровень. Широкий спектр взаимодействия указывает на то, что Китай рассматривает Азербайджан как серьезную экономическую силу на Южном Кавказе и включает его в свою стратегию глобального макроэкономического присутствия.

По итогам 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Китаем вырос на 20,7%, достигнув 3,7444 млрд долларов. Пекин стал четвертым по величине торговым партнером Баку и главным импортером, составляя 17,69% всех поставок в страну. С учетом подписанных документов, ожидается, что эти показатели значительно увеличатся в будущем.

Сегодня сложно представить взаимодействие между китайскими производителями и европейскими потребителями без участия Азербайджана, который благодаря своему географическому положению и геополитическим факторам стал практически незаменимым для Китая.

Азербайджан выразил готовность участвовать в китайских международных инициативах — по глобальному развитию, безопасности и цивилизации. Это свидетельствует об идеологическом сближении стран на фоне усиления поляризации мировой политики и роста значения альтернативных центров силы.

Кроме того, введение упрощенной визовой процедуры будет способствовать развитию туризма и культурного обмена между Азербайджаном и Китаем. Такие инициативы открывают новые возможности для углубления экономических, культурных и социальных связей.

Итоги визита показывают, что Азербайджан и Китай заинтересованы друг в друге. Усиление политического диалога, расширение экономического и технологического сотрудничества являются ключевыми аспектами их взаимодействия.