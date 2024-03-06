Дуду (Давид) Коэн – молодой подполковник, отслуживший восемь лет в Армии Обороны Израиля и занимавший 18 лет видные посты в Службе общей безопасности Израиля (ШАБАК). Он признанный специалист в сфере антитеррора, сбора и анализа информации, предотвращения угроз для граждан и государства.

Коэн досрочно ушел в отставку в 2023 году в возрасте всего 46-ти лет, чтобы баллотироваться в мэры его родного города Тират Кармель на севере Израиля. Но нападение террористов ХАМАСа на Израиль 7 октября заставило его осенью-зимой 2023 года вернуться «в строй», чтобы помочь своей стране в трудное время.

По итогам первого тура выборов, состоявшихся 27 февраля 2024 года, Дуду Коэн, будучи независимым и внепартийным кандидатом, занял первое место среди семи конкурентов, получив 36,4% голосов горожан.

Накануне второго тура выборов 10 марта мы обратились с вопросами к потенциальному мэру этого самого быстрорастущего города Израиля, расположенного между побережьем Средиземного моря и горой Кармель.

— Как вы оцениваете существующую степень политического, экономического и военного сотрудничества между Израилем и Азербайджаном? Ее можно назвать удовлетворительной или она нуждается в некоем углублении, развитии?

— Наши страны являются стратегическими партнерами – и это не стандартная фраза, а суть той геополитической реальности, которая соединяет Израиль — сильнейшую страну Ближнего Востока, и Азербайджан — самое мощное и развитое государство Южного Кавказа.

Нас сближает не только многовековая история еврейской общины Азербайджана. Обе страны стремятся к динамичному развитию с сохранением собственного лица, сочетают современность с традициями.

Уровень политических контактов со стороны моего государства самый высокий – президенты, премьер-министры, главы МИДа и Минобороны Израиля посещают Баку как одну из важнейших мировых столиц. И находят всегда у вас самый теплый прием.

Думаю, что пришло время и для ответного визита в Израиль президента Азербайджана Ильхама Алиева – и я уверен, что его будут с радостью встречать тысячи израильтян во многих городах страны.

Как офицер, много лет отслуживший в армии и в системе безопасности, я наслышан о самом высоком уровне партнерства наших стран в военной сфере. И скажу прямо: мы в Израиле искренне радовались блестящей победе азербайджанской армии в 2023 году. Мы даже испытывали некоторую гордость от того, что Израиль, его военная индустрия и компании хай-тека, внесли достойный вклад в модернизацию и подготовку ваших вооруженных сил.

Что же касается экономического сотрудничества: каждый раз, когда я еду на автомобиле, я отдаю себе отчет в том, что почти 50% бензина в баке моей машины изготовлены из азербайджанской нефти.

При этом я считаю, что настало время дополнить военное и экономическое сотрудничество Израиля и Азербайджана партнерством и в гражданской сфере, усилить человеческие, гуманитарные и деловые связи на уровне отдельных городов и общественных организаций, которые работают на благо всех граждан.

— Вы много лет занимались противодействием исламскому экстремизму, который подчас принимает формы терроризма. При этом Израиль жил и будет жить в окружении исламских стран Ближнего Востока. Есть ли выход из состояния конфронтации, которая длится уже почти столетие?

— Ну, как минимум, такой выход успешно демонстрирует Азербайджан. Почему в вашей стране мирно сосуществуют шииты, сунниты, христиане и иудеи? Потому что руководство страны прилагает все усилия для сохранения в современном Азербайджане атмосферы толерантности и уважения ко всем религиям и этническим группам.

Дай Бог, чтобы модель вашей страны получила более широкое распространение в странах, исповедующих ислам. Если это удалось Азербайджану, почему это не может получиться у других стран?

Как человек, многие годы находящийся по долгу службы в самой гуще арабо-израильского конфликта, я отчетливо понимаю религиозную составляющую этого противостояния. Тысячи израильтян стали жертвами террора, который подпитывается религиозным фанатизмом.

И, тем не менее, я знаю, что есть другой ислам – уважающий человеческую жизнь, готовый к диалогу и мирному сосуществованию на условиях взаимовыгодного партнерства.

Примером этого являются достигнутые в 2020 году «Соглашения Авраама» — мирные договоры Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Сейчас правительство Израиля ведет аналогичный диалог с Саудовской Аравией и другими странами региона, которые понимают, что совсем не Израиль является угрозой для них. Наоборот, здравомыслящие арабские страны давно видят в Израиле «старт-ап нацию» и сильного регионального игрока, в коалиции с которым можно реально построить процветающий новый Ближний Восток.

— К сожалению, ваше государство сейчас находится в состоянии необъявленной войны с террористической организацией ХАМАС, и большая часть стран планеты желала бы скорейшей нейтрализации напавших боевиков и воцарения мира в Израиле. Хочется спросить у вас как у бывшего военного, какова сейчас реальная обстановка на фронте и долго ли еще ждать победы над террористами?

— Чуть поправлю вас: это вполне объявленная война – в первые же часы нападения на наши мирные поселки и города, ХАМАС объявил войну Израилю. И в нашей стране, в свою очередь, война называется именно войной. Варварская резня 1200 женщин, детей и стариков, а также молодежи, отдыхавшей на музыкальном фестивале, была устроена боевиками ХАМАСа, которых тренировал и вооружал Иран. Дата 7 октября стала величайшей трагедией еврейского народа после нацистского Холокоста.

Но великая беда сплотила израильтян, которые ведут эту войну с полным понимаем её справедливого характера. Как говорят у нас солдаты на фронте, «это война за дом». И мы будем сражаться за этот Дом – нашу единственную страну.

Армия обороны Израиля максимально соблюдает нормы международного военного права. Никогда целью действий ЦАХАЛа не является сознательное нанесение ущерба гражданскому населению сектора Газа. В то время как террористы ХАМАСа стараются убить как можно больше мирных израильтян.

Реальная обстановка на фронте такова, что 19 из 24 батальонов ХАМАСа уже уничтожены. Главари ХАМАСа не контролируют 80% сектора и вынуждены скрываться в подземных туннелях, как крысы. В главных городах сектора – в Газе и Хан-Юнисе, — сломлено организованное сопротивление террористов, там происходят зачистки отдельных кварталов и спорадические столкновения с боевиками.

Последним оплотом террористов остается город Рафиах на границе с Египтом. Там собрались более миллиона беженцев со всего сектора, которые подло используются ХАМАСом в качестве живого щита. Операция в Рафиахе станет финальной частью всей войны. Исходя из этого, можно ожидать успешного завершение операции в Газе в ближайшие месяцы.

ЦАХАЛ во взаимодействии со специальными службами Израиля показывает в ходе этих военных действий блестящие результаты, мастерство, выучку и огневую мощь с интеграцией всех родов войск.

Замечу, что мы впервые в мире ведем не только наземную, воздушную, морскую, но и подземную операцию. Даже американские эксперты из военной академии в Вест-Пойнте сказали недавно, что достижения ЦАХАЛа – это современная классика боев в городских условиях, это войдет в учебники и будет изучаться в военных академиях Запада.

— Вы собираетесь стать мэром города, в котором проживает значительная община выходцев из Азербайджана. Много ли проблем у этой категории горожан или в целом они в равной мере с другими жителями вовлечены в процессы городской повседневности?

— Выходцы из Азербайджана – это активная и уважаемая часть пестрой мозаики нашего города, в котором живут евреи из разных стран и континентов. Люди, помнящие Азербайджан, всегда отзываются о вашей стране добрыми словами. За десятилетия их жизни в Израиле произошла почти полная их интеграция в израильское общество. Их проблемы – это и проблемы всех израильтян. Мы вместе служим, вместе работаем, вместе празднуем.

Моими соратниками по движению «Наш Тират Кармель» являются такие яркие личности, родившиеся в Азербайджане, как, например, специалист по наследию кавказских евреев Анатолий Беньяминов и поэт, писатель и публицист Борис Губерман — бывшие бакинцы, живущие в Израиле более 30 лет. Хотя, как мне говорят, бывших бакинцев не бывает.

Анатолий Беньяминов – живое воплощение человеческого моста дружбы между нашими странами. Он многие годы участвует в двусторонних проектах по линии Израиль-Азербайджан. В августе 2023 года у нас в городе прошла выставка на основе 3500 экспонатов, собранных Беньяминовым. И я полностью поддерживаю его инициативу о создании в Тират Кармеле музея и Центра изучения истории и культуры евреев Кавказа.

— Если вы будете избраны, то что в первую очередь хотите изменить в Тират Кармеле? Известно, что ваш город является побратимом нашего Шамахы. Как давно были установлены эти отношения, и на каком уровне находятся связи между двумя городами сегодня?

— Прежде всего, я хочу поставить горожан и их интересы как высший приоритет для городских властей. Не жители для мэрии, а муниципальный сервис на высшем уровне для достойной жизни людей.

Наш город ждут грандиозные преобразования – по генеральному плану развития Тират Кармель должен удвоиться за 10-15 лет, вырасти с 32 тысяч до 75 тысяч жителей за счет строительства новых районов. Нужны новые стандарты, новые школы и детские сады, новые дороги, новые спорткомплексы и концертные залы. И новое городское руководство обязано обеспечить их, улучшив качество жизни. Вместе с моей командой, я знаю, как это сделать.

О побратимстве с Шамахы: к сожалению, соглашение об этом, подписанное в 2017 году, так и осталось лишь на бумаге. Но я уверен, что мы наполним содержанием побратимские связи с этим прекрасным городом – горным курортом и древним центром ковроткачества.

Тират Кармелю тоже есть что предложить нашим партнерам. Кстати, в рамках развития нашего города будут возводиться новые жилые дома, офисные и торгово-развлекательные центры. Инвесторы из вашей страны будут желанными гостями у нас.

Израиль и Азербайджан нуждаются друг в друге. И я уверен, что наше партнерство даст прекрасные результаты.