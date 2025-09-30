30 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Еще раз тепло приветствую Вас, добро пожаловать в Азербайджан.

Это второй визит Президента Италии господина Маттареллы в Азербайджан. Первый официальный визит состоялся семь лет назад. Сегодняшний визит свидетельствует об очень успешном развитии итало-азербайджанских отношений. Мы являемся настоящими стратегическими партнерами.

Мы часто встречаемся. В прошлом году я был гостем Президента Маттареллы и во время встречи пригласил его вновь посетить Азербайджан с официальным визитом. Рад, что он принял мое приглашение и сегодня находится с нами.

Между нами подписаны два документа о стратегическом партнерстве. Первый документ был подписан в 2015 году, второй – Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве – пять лет назад. На протяжении этих лет наши отношения развивались очень стремительно и по самым разным направлениям. Политические отношения находятся на самом высоком уровне. Как я уже отмечал, мы часто встречаемся. Италия является для нас первым торговым партнером, и наш товарооборот из года в год растет. В энергетической сфере реализовано много важных проектов. В частности, благодаря экспорту азербайджанской нефти и газа в Италию мы смогли поставить на мировые рынки большие объемы наших природных ресурсов. В то же время мы внесли свой вклад в обеспечение энергетической безопасности многих стран.

Сегодня во время беседы с Президентом Маттареллой мы вспомнили его прошлый визит. Тогда на повестке дня стоял вопрос реализации проекта TAP. Имелись различные проблемные моменты, и личное вмешательство в этот вопрос Президента Маттареллы после визита, урегулирование этого вопроса позволили успешно реализовать проект TAP. С 2020 года азербайджанский газ экспортируется в Италию по этому трубопроводу. Сегодня Азербайджан экспортирует природный газ по Южному газовому коридору в 14 стран. Наше сотрудничество с каждым годом расширяется, и сегодня Азербайджан занимает первое место в мире по географическому охвату экспорта природного газа по трубопроводам. Азербайджанская нефть занимает первое место в нефтяном балансе Италии, а азербайджанский газ – второе. То есть это сотрудничество также свидетельствует о крепком партнерстве. На протяжении многих лет мы поддерживали друг друга как надежные партнеры. Без искренних отношений, без взаимного доверия реализация этих проектов была бы невозможной.

Сегодня я сообщил Президенту Маттарелле, что в настоящее время мы работаем с Европейским Союзом над экспортом электроэнергии. Готовится технико-экономическое обоснование прокладки линий электропередачи, которое, вероятно, будет готово в ближайшее время. Таким образом, путь, проложенный ТАР и Южным газовым коридором, сегодня открывает дорогу более крупным проектам. Электроэнергия, включая будущие поставки из Центральной Азии по дну Каспийского моря в Азербайджан, а затем в Европу, еще больше увеличит масштабы нашего сотрудничества.

Во время прошлого визита Президента Маттареллы в Азербайджан мы вместе участвовали в открытии крупного промышленного предприятия, построенного итальянскими компаниями в Сумгайыте. А в ходе нынешнего визита, завтра, мы отметим открытие Итало-Азербайджанского университета. Так что эта динамика, это расширение рамок сотрудничества, прежде всего, свидетельствуют о наших искренних отношениях. То есть сотрудничество в энергетической и промышленной областях также проложило путь сотрудничеству в гуманитарной сфере. Сотни студентов уже обучаются в Итало-Азербайджанском университете, и это будет новым учебным заведением для нас. Студенты, которые здесь учатся и будут учиться, не только будут обладать глубокими знаниями, но и, естественно, станут посланниками Италии в Азербайджане, Азербайджана – в Италии. То есть это еще больше укрепит нашу дружбу.

Сегодня в ходе переговоров мы также говорили об отношениях между Европейским Союзом и Азербайджаном. Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом, мы ощущаем это и сегодня. В последнее время в отношениях между Европейским Союзом и Азербайджаном предпринимаются позитивные шаги, что нас, естественно, радует.

Одним словом, наше стратегическое партнерство проявляется и в официальных документах, и в жизни, и в практических делах. Считаю, что наш пример может служить образцом выстраивания отношений между странами, расположенными далеко друг от друга.

Уважаемый господин Президент, еще раз добро пожаловать в Азербайджан.

X X X

Затем с заявлением выступил Президент Италии.

Заявление

Президента Серджо Маттареллы

-Я благодарен господину Президенту Ильхаму Алиеву за приглашение вновь посетить Азербайджан. Также благодарен за гостеприимство, оказанное мне и моей делегации. Нас связывают большая дружба, полностью сформировавшееся взаимопонимание, и отношения между Италией и Азербайджаном развиваются.

Большое спасибо за то, что вновь напомнили мне о моем визите, который я совершил семь лет назад. На самом деле нынешний визит тоже имеет большой символический характер, и я выражаю господину Президенту благодарность за то, что он вновь пригласил меня посетить с визитом вашу страну.

Завтра мы откроем студенческий кампус Итало-Азербайджанского университета. А это означает, что будут сотрудничать, с одной стороны, итальянские университеты, а с другой – азербайджанские.

Господин Президент отметил, что семь лет назад мы присутствовали на открытии крупного промышленного объекта. Он также отметил большое символическое значение этого события, которое открыло новый путь для нашего будущего сотрудничества в энергетической, промышленной сферах. В то же время Италия и Азербайджан приступили уже к сотрудничеству в культурной, гуманитарной и образовательной сферах. По сути, это означает полную и эффективную реализацию нашего стратегического партнерства и положений соглашения, подписанного 10 лет назад. Это способствует развитию отношений между нашими странами. Господин Президент отметил здесь, что многочисленные студенты университета, который мы завтра откроем, укрепят дружбу между нашими странами.

Что касается отношений между нашими странами, то они очень хорошие, и, как видите, мы организуем несколько мероприятий. Сейчас у нас будет еще одно мероприятие. Конечно, мы очень высоко это ценим. Открытость Азербайджана по отношению к нам, проделанная с нами работа, наше сотрудничество налицо.

Я сказал Президенту Алиеву, что Италия со своей стороны предпримет шаги в вопросе сотрудничества Азербайджана с Европейским Союзом. Хочу особо отметить, что Азербайджан очень влиятельный партнер в широком смысле этого слова. Европейский Союз видит это, и, естественно, наше сотрудничество с вами в этих рамках будет очень важным. Мы сделаем все возможное, чтобы эти отношения наращивались, развивались и охватывали новые сферы на благо наших стран и народов. Я приехал в Баку именно с этой целью. Я благодарен господину Президенту за то, что он во второй раз пригласил меня в свою страну. Конечно, Вы также упомянули здесь роль Италии. Выражаю Вам признательность за это. Я также благодарен за гостеприимство.

Отмечу, что завтрашний день станет важным днем для сотрудничества между Италией и Азербайджаном в сферах культуры, образования, и завтра утром мы примем участие в совместном мероприятии.

Шаг, который мы предпримем с Президентом Алиевым, будет служить нашему взаимопониманию, дружбе и сотрудничеству. Италия очень гордится этой дружбой и намерена поднять ее на самый высокий уровень.