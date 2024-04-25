Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Германии.

Глава государства примет участие в сегменте высокого уровня «15-го Петерсбергского климатического диалога», который состоится 26 апреля. Однако визит Президента Азербайджана в Германию не пришелся по душе армянской диаспоре и некоторым кругам.

Как сообщает #, армянское лобби и их покровители готовятся к провокационной акции во время визита Президента Ильхама Алиева в Германию. Армянские круги анонсировали проведение пикета 26 апреля перед Федеральной канцелярией в знак «протеста» против визита Президента Азербайджана.

В акции примут участие бывший генеральный прокурор Международного уголовного суда Луис Окампо и члены Центрального совета армян в Германии.