Сторонники влиятельного иракского шиитского имама Муктады ас-Садра, протестующие против коррупции и неэффективного политического управления, в воскресенье, 31 июля, второй день подряд продолжают удерживать под контролем здание парламента Ирака в Багдаде. Они установили там палатки и начали бессрочную сидячую забастовку.

«Демонстранты объявляют сидячую забастовку до дальнейшего уведомления», — сообщили представители движения ас-Садра в кратком заявлении для журналистов, которое приводит государственное информагентство INA.

Накануне тысячи сторонников Муктады ас-Садра во второй раз за неделю прорвались в здание парламента на территории «зеленой зоны» Багдада, полиция применила против них слезоточивый газ. По данным министерства здравоохранения, в ходе столкновений пострадали не менее 100 протестующих и 25 полицейских. Непосредственным поводом для штурма парламента стало решение конкурирующего шиитского блока выдвинуть на пост премьер-министра страны проиранского деятеля Мухаммеда Шияха ас-Судани.

Как ООН, так и Европейский Союз предупредили об усилении напряженности в Багдаде. Официальный представитель ЕС в коммюнике, опубликованном в воскресенье, выразил обеспокоенность «продолжающимися протестами и их потенциальной эскалацией», призвав к «конструктивному политическому диалогу». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости «мирного и всеобъемлющего диалога» для формирования эффективного национального правительства. (DW)