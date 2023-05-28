Граница Ирана и Афганистана находится под контролем сухопутных войск и погранслужб исламской республики.

Как передает ТАСС, об этом заявил сегодня командующий сухопутными войсками (СВ) вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари в ходе своего визита в пограничную с Афганистаном провинцию Систан и Белуджистан.

«Граница [Ирана] с Афганистаном контролируется сухопутными и пограничными войсками, сейчас в приграничном районе установлена полная безопасность, — приводит его слова агентство Tasnim. — Мы много раз указывали на то, что наше присутствие на границе не означает, что для нас существует какая-то опасность. До тех пор, пока другое государство соблюдает международное законодательство, мы будем придерживаться принципов взаимного уважения и добрососедства. Однако если другая сторона не пожелает соблюдать правила, принятые на международном уровне, она столкнется с другим отношением [со стороны Ирана]».

Генерал Хейдари прибыл в Систан и Белуджистан на фоне столкновений с силами движения «Талибан», которые произошли в субботу в приграничных районах афганской провинции Нимроз.