Центробанк прекратил публикацию данных о еженедельных валютных торгах, считая раскрытие этой информации неактуальной. Последняя публикация по итогам валютного аукциона появилась в общем доступе под занавес февраля.

По данным пресс-службы регулятора, причины, вынудившие главный банк отказаться от этой практики, были озвучены председателем ЦБА на прошедшей встрече с представителями местных медиа-кругов.

«В настоящее время Центральный банк продолжает проводить валютные аукционы два раза в неделю, — говорится в заявлении регулятора. — Учитывая стабильность курса, формирующегося на валютных аукционах, и полное удовлетворение спроса, предъявляемого банками, предоставление информации о результатах валютных аукционов со стороны Центробанка не считается актуальной. В то же время хотели бы отметить, что информация об уровне валютных резервов банка на конец каждого месяца ежемесячно публикуется на сайте ЦБА. Распространение этой информации будет продолжено как и прежде».

Комментируя это событие, экономист Эльданиз Амиров напомнил про официальную позицию ЦБА:

«Как сообщают в Центробанке, обменный курс остается стабильным, а спрос на валюту полностью удовлетворяется. Вследствие этого финансовый регулятор не видит целесообразности в публикации упомянутых данных. И без того ежемесячно выставляется в общем доступе информация об уменьшении или росте валютных резервов ЦБА», — поясняет он.

И тем не менее, говорит эксперт, отсутствуют данные, и, следовательно, непонятны причины, так или иначе влияющие на рост или же сокращение запасов валюты главного банка страны:

«Дефицит информации влияет на прозрачность валютного рынка, — считает он. — В то же время все это создает неопределенность в среде участников рынка, а также мешает детальному анализу ситуации. В мировой практике существует несколько причин, по которым центральные банки не предоставляют информацию о валютных аукционах.

Среди прочего выделяется момент, так или иначе связанный с поведенческой экономикой. Если спрос на доллары увеличивается, это вызывает необоснованную тревогу и напряженность у населения. Вследствие этого стимулируется искусственный спрос, резко возрастает давление на национальную валюту. Во избежание этого центробанки не разглашают информацию о валютных торгах.

Такое еще происходит, когда валютные резервы центральных банков направляются на удовлетворение прочих важных нужд государства. Так, если Центральные банки считают необходимым сохранить в тайне определенную часть своих валютных резервов, которые выделяются на определенные государственные цели, они вводят ограничения на публикацию тех или иных данных. Можно перечислить еще ряд причин, однако, как правило, подобные решения принимаются в целях защиты государственных интересов».

В свою очередь депутат и эксперт Вугар Байрамов говорит о необходимости дальнейшей публикации данных по итогам валютных торгов Центрального банка страны.

«Важно, чтобы Центробанк и дальше предоставлял информацию по итогам валютных аукционов, — считает он. – Поскольку это в целом необходимо для определения спроса на валютном рынке, а также для оценки предложения. Наше предложение заключается в том, что целесообразно, чтобы ЦБА, как и в предыдущие периоды, регулярно, то есть ежедневно, делился информацией о валютных аукционах. Мы предлагаем продолжить предыдущую практику в этом направлении».

Напомним, что прошлогодний всплеск долларовых продаж сопровождался некоторой напряженностью в обществе. Объемы купли-продажи наличных долларов в банковском секторе возросли на 44 процента к уровню позапрошлого года. По оценкам В. Байрамова, дополнительный спрос на иностранную валюту формировался в основном из-за психологического фактора, вызванного ухудшающейся информационной ситуацией вокруг волатильности на валютном рынке. В то же время эксперт призывал к усилению коммуникационных каналов влияния финансового регулятора.