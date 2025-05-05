Центробанк анонсирует рост валютных резервов к предыдущему месяцу, однако в целом по сравнению с отчетным временем прошлого года накопления главного банка уменьшились. Причины этого неизвестны за отсутствием данных о вмешательстве финрегулятора во внутренний валютный рынок. В начале ноября прошлого года это обстоятельство он связывал с государственными расходами.

Между тем по статистике Центробанка на начало мая текущего года его резервы составили 11 млрд 62.5 млн долларов США. Упомянутый показатель подрос на 36 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Если сравнивать с теми же месяцами прошлого года, высоколиквидные активы главного банка страны сократились на 5.1 процента. К сказанному остается добавить, что после памятной девальвации национальной валюты, начиная с января 2016 года Центробанк не продает доллары, однако он регулярно организует валютные торги для ГНФАР. Фонд реализует валюту по графику, согласованному с ЦБ и Министерством финансов исключительно для покрытия ежегодных расходов в национальной денежной единице при финансовых трансфертах учреждения в государственный бюджет.

Примечательно, что в апреле Государственный суверенный фонд двукратно увеличил продажи резервной валюты – показатель увеличился на 623,4 млн. долларов, говорится в отчетности ГНФАР. Для сравнения, за тот же месяц прошлого года количество проданных нефтедолларов не превышало 286 млн. долларов. Причем, в совокупности за первые три месяца на валютных аукционах было реализовано 2 млрд 420.6 млн долларов. По данным Центробанка, 35.7 процентов от общего объема валютных продаж приходятся на февраль, а 64.3 процентов продано в марте.

Так что больше всего валюты было продано за первый месяц весны, несмотря на то, что в марте было всего тринадцать рабочих дней. При этом продажи выросли втрое.

Долларовый ажиотаж в начале весны экономист Халид Керимли объясняет непростой экономической ситуацией в мире. По его словам, в марте на товарных рынках наблюдалась паника, вызванная ограничительными пошлинами Вашингтона. Обеспокоенные этим граждане принялись скупать валюту. «В марте – начале апреля нестабильная обстановка на глобальных рынках, обусловленная экономическими мерами американской администрации, привела к падению нефти – цена барреля упала на 15 – 20 процентов. Все это повысило градус напряженности, что привело к всплеску спроса на доллары.

По оценкам экономиста Самира Алиева, это самый высокий порог, фиксируемый с 2020 года. Тогда резкое падение нефти из-за пандемии коронавируса привело к тому, что продажи валюты по линии ГНФАР в январе-марте составили 2,8 млрд долларов, причем, 1,9 млрд долларов были проданы в марте. «В том году резкое падение нефти тоже пришлось на начало весны, — говорит эксперт. – На самом деле, сегодня мы наблюдаем похожую ситуацию».

Он также напомнил, что, начиная с этого года, Государственный нефтяной фонд и Центральный банк перестали публиковать ежемесячные данные по результатам валютных торгов. «Госнефтефонд не обнародует ежемесячные данные об объеме проданной валюты, начиная с текущего года, — заметил он. – С марта аналогичное решение было принято Центробанком. В руководстве финрегулятора отмечают, что в связи со стабильностью обменного курса и полным удовлетворением спроса на иностранную валюту в ходе торгов, ЦБА не считает целесообразным раскрывать эту информацию общественности.

По-моему, это неправильно, поскольку, во-первых, речь идет о средствах, являющихся частью государственных финансов. Раскрывать такие данные необходимо с точки зрения прозрачности и подотчетности. А во-вторых, ограничение доступа к информации вызывает дополнительные вопросы и опасения, что нежелательно в нынешней достаточно сложной ситуации, обусловленной падением нефтяных цен».

По мнению аналитика, сокрытие данных обостряет напряженность и «приводит к неверным выводам».

Похожей позиции по вопросу публичной открытости результатов валютных аукционов придерживается экономист Натиг Джафарли. По его словам, эта тема обсуждалась на прошедшей встрече руководства ЦБА с представителями экспертного сообщества. «Не считаю правильным, что Центральный банк уже больше месяца не раскрывает результаты своих еженедельных валютных аукционов, — говорит экономист. – Хоть глава ЦБА Талех Кязымов достаточно аргументированно объяснил причину этого, полагаю, такое решение не способствует снижению градуса напряженности на рынке, а, наоборот, усиливает его. Конечно же, о количестве реализуемой валюты Госнефтефонда можно узнать по другим данным, однако результаты торгов должны быть прозрачны».