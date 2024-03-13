Мартовские показатели валютных продаж на аукционах Центробанка заметно понизились к февральскому рекордному спросу, внушая надежду на стабилизацию валютного рынка.

В начале этого финансового года спрос на доллары оставался на достаточно высокой отметке. Традиционный рост продаж резервной валюты, накрывающий местный валютный рынок в ноябре – декабре, не спешил утихать с января по февраль нового финансового цикла, вызывая тревожные ожидания в экспертных кругах по поводу давления такого спроса на местную денежную единицу. В ходе февральских аукционов заявки от банков составили 870,6 млн долларов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. При такой динамике расходов на поддержание курса иные финансисты полагали, что правительство пойдет на его снижение. Однако последовавший мартовский спад несколько смягчил тревожные ожидания.

На аукционе 5 марта банки приобрели 68,9 млн долларов, а в ходе последних валютных торгов финансовым структурам было продано 79,4 млн долларов. Всего на мартовских аукционах реализовано 227,4 млн долларов. Поскольку месяц не на исходе, продажи резервной валюты еще будут расти. Однако некоторое снижение по результатам предыдущих торгов, прошедших в первый месяц весны, положило начало позитивным ожиданиям.

Депутат и эксперт Вугар Байрамов анонсирует в беседе с # стабилизацию на местном валютном рынке. По его словам, в ходе февральских аукционов наблюдался достаточно выраженный интерес банковского сектора, заявки на приобретение иностранной валюты росли и составили по итогам прошлого месяца внушительную сумму. В марте продажи пошли на спад.

«По сравнению с первыми двумя месяцами этого года, особенно февралем, в марте наблюдается стабилизация спроса на доллар, — пояснил аналитик. — Это создает новые возможности для ЦБ по вмешательству на валютном рынке и перехода от интервенций к мерам по стабилизации. Однако учитывая большое количество нерабочих дней в марте, а также увеличение зарубежных поездок, Центробанку следует более активно задействовать свои коммуникативные рычаги».

По его словам, курс национальной валюты на ближайшие месяцы определяется политикой главного банка: «Как отмечается в заявлении Центробанка об основных направлениях монетарной политики в этом году, курс маната будет зависеть от состояния платежного баланса, подразумевающего стоимость нашей нефти на мировых биржах. Хоть спрос и предложение валюты в бюджетном сегменте, а также валютные ожидания субъектов экономики группируются в качестве основных влияющих на баланс валютного рынка факторов, очевидно, что эти показатели будут напрямую зависеть от волатильности на энергетическом рынке».

Эксперт уверен, что и в этом году состояние курса национальной валюты будут определять нефтяные доходы и ситуация на международных энергетических рынках. Заявление Центробанка о готовности к интервенциям на валютном рынке для достижения оперативных целей валютной политики в случае такой необходимости означает возможность использования валютных резервов, если этого потребует чрезмерная волатильность нефтяных цен. Поэтому курс маната в 2024 году будет напрямую зависеть от позиции регулятора, считает парламентарий.

Повышение долларовых продаж в условиях слабого коммуникативного реагирования денежно-кредитных властей привело к некоторому психологическому давлению на курс местной денежной единицы, отмечает экономист Натик Джафарли. Несмотря на высокую стоимость нефти, на рынке все это время царила неопределенность, поскольку, с одной стороны, продажи долларов росли, а с другой общественность не наблюдала соответствующих ситуации коммуникативных действий регулятора. Он полагает, что курс маната в этом году будет стабилен, учитывая неплохие показатели внешнеторгового баланса и счета текущих операций.