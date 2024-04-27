Доля продуктов питания в общем объеме розничной торговли продолжает оставаться на высоком уровне, хоть и несколько понизилась по сравнению с позапрошлым годом, прошедшим на пике продовольственной инфляции. Однако темпы прироста цен убавили свои обороты и с весны прошлого года в розничной торговой сети ощущается некоторая ценовая стагнация – ценники на продуктах растут уже не так сильно.

Официальная статистика анонсирует невысокую среднегодовую инфляцию в январе-марте на уровне 1% (на конец февраля 2024 года – 1,3 процента). При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак снизились на 0,3 процента, а непродовольственные товары подорожали на 1,4, услуги — на 2,5 процента.

Тем временем удельный вес продуктов питания в потребительской корзине населения составляет большую часть трат, а общий розничный товарооборот, несмотря на заявленную 1-процентную инфляцию, превысил в реальном выражении 3 процента. По продовольствию, напиткам и табачным изделиям этот рост анонсируют на уровне 1,8 процентов. Товарооборот в сегменте непродовольственных товаров вовсе вырос на 4,9 процентов.

Согласно представленным данным, расходы на еду продолжают оставаться на достаточно высоком уровне и занимают больше половины трат населения в розничной сети. Так, в январе – марте в розничной торговой сети потребителям продано товаров на 13 474,2 млн манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 7 543,6 млн. манатов, непродовольственных товаров на 5930,6 млн. манатов.

Структура потребления выглядит следующим образом: 51,1 процента расходов приходится на продукты питания, 4,9 процентов трат занимают напитки и табачные изделия, 15,1 процента в структуре расходов — текстильные изделия, одежду и обувь, 5,4 процента — автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,5 процентов -электротовары и мебель. На фармацевтические и медицинские товары приходится 2,3 процента расходов, а далее следуют траты на оборудование компьютеры, печатную продукцию и прочие непродовольственные товары.

«Хоть возрастающие расходы на продукты питания и связаны с традиционно высоким спросом, уровень инфляции за последние два года также не остается незамеченным, — комментирует эти данные депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов. – Кроме спроса, расходы населения увеличились и под влиянием повышения цен из-за высокой двухлетней инфляции на продовольственном рынке».

Считается, что доля расходов на продовольствие в структуре трат определяет уровень жизни населения. По словам экономиста Натига Джафарли, в развитых странах соотношение доходов к расходам на еду не превышает 12 процентов. Если же показатель превышает нормированные 20 процентов, можно констатировать уровень бедности населения. Особое значение в контексте прироста трат на продовольствие имеет инфляция, считает он. Цены на местном потребительском рынке принялись расти, начиная с 2020 года, а пик инфляционной спирали пришелся на 2021 – 2022 годы. Поэтому снижение темпов прироста цен следует рассматривать в плоскости важнейших правительственных целей.

Продовольственная инфляция лежала в основе прошлых достаточно высоких темпов прироста цен, а снижение инфляционной динамики, конечно же, вовсе не означает удешевления продуктов питания. Цены ослабили свой разбег, однако ситуация на потребительском рынке все еще остается достаточно хрупкой, утверждает экономист Пярвиз Гейдаров. По его словам, в корне стабилизации — ослабление глобальной экономической активности — продолжающееся снижение цен на сырьевые товары, энергоносители и продукты питания ограничили импорт инфляции в Азербайджан. Однако внутренний совокупный спрос имеет склонность к избыточному росту, поэтому инфляционные факторы все еще ищут выхода.