22 декабря состоялся телефонный разговор глав МИД России и Азербайджана. Сергей Лавров и Джейхун Байрамов «обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений и взаимодействие по проблематике Южного Кавказа». Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

МИД Азербайджана также опубликовал короткое сообщение о разговоре министров, в котором говорится, что министры «обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе».

Примечательно, что эти же вопросы и в тот же день в Баку обсуждал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Глушко.

Ситуация в регионе была предметом обсуждений 22 декабря также и в ходе телефонных разговоров главы МИД РФ с министрами иностранных дел Турции и Ирана.

О содержании всех этих переговоров можно судить по сообщению МИД РФ относительно пребывания в Баку Александра Глушко: «Подчеркнута ведущая роль и особая ответственность государств региона в поддержании стабильности и безопасности на Южном Кавказе».

Из данной фразы можно сделать вывод, что в Москве хотят заручиться поддержкой стран региона в том, чтобы не допустить решающую роль Запада в заключении мира между Баку и Ереваном, отмечает Turan.

Любопытно, что в переговорах о ситуации в регионе не принял участие глава МИД Армении. А Ереван, как известно, выступает за активное посредничество Запада в достижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Не получается ли так, что Москва проявляет активность для того, чтобы подписание мирного договора стало возможно только при ее модераторстве и только на территории РФ? Или же тут дело еще хуже и Кремль вообще не хотел бы, чтобы Ереван и Баку заключили между собой полноценный мир?

На эти вопросы # ответили известные аналитики.

Независимый политический эксперт Насими Мамедли:

— В последнее время геополитическая активность Запада на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе, значительно возросла. Начались переговоры о приеме Украины и Молдовы в Европейский Союз (ЕС). Решение о кандидатуре Грузии в члены ЕС было принято 10 дней назад. Планируется расширить специальную гражданскую миссию ЕС в Армении. В России за этим наблюдают с беспокойством.

Россия пытается помешать Западу активизироваться в регионе. Однако в нынешних условиях его ресурсов недостаточно. Возможности влияния на Грузию и Армению значительно ослабли.

В Кремле понимают, что завершение конфликта между Арменией и Азербайджаном или мирное соглашение, подписанное без участия России, может еще больше ослабить позиции Москвы в регионе.

Мирный договор может быть заключен без участия Запада и России. Однако правительство Армении хочет, чтобы Запад был посредником и гарантом. Официальный Баку настаивает на двусторонних переговорах без внешних посредников и гарантов. Россия пытается воспользоваться этим разногласием и перехватить инициативу. Она хочет получить контроль над новыми коммуникациями, которые будут открыты в регионе.

Если правительство Армении продолжит настаивать на своей позиции, это будет больше служить интересам России. Официальная Москва не желает подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном без ее участия и гарантий. Но если сами стороны проявят политическую волю, у России не останется ни одного серьезного аргумента, с помощью которого она сможет мирным путем воспрепятствовать заключению этого соглашения.

В конце концов, может случиться так, что Россия разорвет все экономические отношения с Арменией или затеет какие-либо военные провокации, столкновения. Более точно об этом можно будет говорить в ближайшее время.

Латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист, в прошлом сотрудник американского Национального демократического института международных отношений (НДИ) Алекс Григорьевс:

— Именно так: Москва всеми правдами и неправдами будет не допускать заключения мира между Азербайджаном и Арменией. Именно этим она занималась более тридцати лет. Для Москвы Карабах был тем крючком, на котором она держала подвешенными и Армению, и Азербайджан. Всё остальное – туман и пыль в глаза.

Очень надеюсь, что в Баку это понимают и, используя фактор Москвы в своих целях, не делают никаких ставок на российское посредничество в заключении мира.

Я думаю, что в Армении роль Москвы уже хорошо понимают люди в правительстве, но еще не во всём народе. Для осознания этого понадобится время.

Участие Запада будет необходимо как для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, так и для ликвидации последствий российской агрессии в Грузии. Остается надеяться, что это понимают и западные лидеры.