В Азербайджане фиксируется падение спроса на иностранную валюту. По мнению аналитиков, причины этого кроются в пандемии, стагнации туристической сферы и ограничительных мерах на покупку долларов банками страны.

Начиная с февраля сего года, на валютных аукционах, а также сегменте наличной и безналичной торговли валютного рынка наблюдается значительное сокращение спроса, информирует Центробанк. По данным регулятора, в ходе 19-ти валютных аукционов, прошедших во втором квартале этого года, в 18-ти случаях спрос не дотягивал до предложения. В результате сегодня на аукционах нереализованные согласно графику средства Госнефтефонда достигли 364 млн манатов.

В Центробанке считают, что тенденция сокращения спроса связана с ускорением процесса оживления глобальной экономики на фоне реализации программ по вакцинации, восстановления нефтяных цен на глобальном энергетическом рынке и роста ненефтяного экспорта. «Указанные внутренние и внешние факторы демонстрируют фундаментальные связи со стабильностью маната и обуславливают обеспечение стабильности на валютном рынке», — говорится в отчетности ЦБА. По мнению аналитиков, укрепление национальной денежной единицы в условиях упомянутых мировых реалий, действительно, ослабило интерес к иностранной валюте.

По мнению доктора экономических наук, профессора Салеха Мамедова, высокий спрос на иностранную валюту, пиковый период которого пришелся на весну прошлого года, был обусловлен падением цены нефти. Однако ожидания девальвации не оправдались и кризисный интерес к долларовой массе заметно утих. По свидетельству ученого, на укреплении курса нашей валюты сказалась также победа в Отечественной карабахской войне, усилившая авторитет страны и устойчивость ее денежной единицы. Наконец, нельзя не отдать должное растущей на почве ковидных смягчений мировой экономической активности, подтянувшей стоимость нашей нефти за 70 долларов.

Индексы «черного золота» выросли, достигнув самого высокого уровня более чем за два года, чему способствовали восстановление экономик и перспектива роста спроса на топливо по мере ускорения кампаний по вакцинации населения в развитых странах. На этом фоне, уверен аналитик, достигается мультипликативный эффект по укреплению валюты, росту инвестиций и экономической активности. А потому не удивительно, что манат снова в тренде. И все же снижение спроса на валюту имеет и другие, менее радужные причины. Еще в январе минувшего года на фоне растущего спроса Центробанк отмечал, что интерес к долларовой наличности временный и в ближайшее время замедлится.

«Ожидания, сформированные на фоне необоснованных сообщений о падении курса маната, привели к некоторому росту спроса на рынке наличной инвалюты, что привело к относительному увеличению спроса на валютных аукционах», — говорили в ЦБА, предупреждая, что дорожающая нефть изменит картину. Так оно и случилось. Однако, по свидетельству аналитиков, тенденция снижения долларовых продаж не обошлась без вмешательства самого Центробанка. На взгляд экономиста Натига Джафарли, одной из причин падающего спроса на доллары стали незаконные ограничения Центробанка.

«К примеру, начиная с прошлого года на основе инструкций от Центробанка установлен лимит для каждого гражданина на покупку валюты. Он ограничивается 11 тыс. 700 долларами. Это является незаконным, так как данное правило регулируется не законом, а инструкциями. Помимо этого, банки при покупке долларов незаконно требуют у граждан заполнить анкеты относительно происхождения денег, цели покупки валюты. Все это искусственно сокращает спрос на валюту», — сказал он. Вот только в самом Центробанке утверждают, что никаких таких регулятивных требований к банкам не применяли. «Эти ограничения могут быть вызваны внутренними требованиями самих банков, сказал глава Центробанка Эльман Рустамов на полях пресс-конференции.

Не последнее значение для снижения спроса на инвалюту имеют и закрытые из-за карантина границы, мешающие внутреннему и внешнему туристическому потоку.