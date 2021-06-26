По сравнению с предыдущими месяцами, спрос на доллары постепенно нормализуется. На это указывают результаты валютных аукционов Центробанка.

Так на валютных торгах 17 июня по сравнению с предыдущим аукционом спрос вырос на 54,4%, 22 июня, рост составил 24,3%, а 24 июня 6,4%. По мнению экономистов, повышение спроса происходит на фоне смягчения карантинных ограничений и активизации авиаперелетов. Невзирая на дорогие авиарейсы, иные граждане вылетают на отдых за пределы страны. Экономист Натиг Джафарли сообщил Turan, что спрос на доллары усилится под занавес лета.

«В рамках подготовки к учебному году подписываются новые договоры об импорте в страну школьных принадлежностей и разных товаров, необходимых для обучения. Новые договоры для новых закупок требуют валюту. Может быть, некоторые предприниматели уже сейчас начали готовиться к этому, так как в Азербайджане из школьных принадлежностей почти ничего не производится. Школьная форма производится в очень малом количестве», — сказал он.

На взгляд аналитика, другой причиной роста спроса на валюту является желание провести летний отпуск в других странах: «Несмотря на пандемию, на закрытие сухопутных границ, на дороговизну авиабилетов граждане желают провести отпуск в Грузии, Турции и других странах. Неслучайно, что авиакомпании «АЗАЛ» и «Бута» увеличили количество своих рейсов в Грузию в два раза, количество вылетающих в Турцию возросло трехкратно».

Ожидания эксперта понятны, поскольку начало нового учебного года обычно стимулирует рост валютных продаж. Ведь, как правило, на июль-август приходится наплыв импорта школьных товаров, одежды для учащихся, поскольку 1 млн. 300 тыс. школьников, студентов и преподавателей готовятся к началу нового учебного года. Этим, собственно, объясняется спрос на иностранную валюту в конце лета, но уже к началу сентября он традиционно падает, поскольку необходимость в импорте отпадает, а за ней и потребность в валюте у среднего и мелкого бизнеса.

Однако в прошлом ковидном году в преддверии нового учебного года спрос на иностранную валюту не увеличился. Последний месяц лета даже отметился некоторым спадом, а продажи сократились в августе по сравнению с июлем на 6,3%. По мнению специалистов, объемы выставляемой на продажу валюты были искусственно стабилизированы, поскольку в марте спрос на доллары резко возрос из-за сильного ажиотажа, вызванного рекордным падением цены нефти. Однако в конце марта спрос на иностранную валюту стабилизировался и начал снижаться.

Здесь нелишне напомнить, что, начиная с февраля сего года, на валютных аукционах, а также сегменте наличной и безналичной торговли валютного рынка наблюдается значительное сокращение спроса. По данным регулятора, в ходе 19-ти валютных аукционов, прошедших во втором квартале этого года, в 18-ти случаях спрос не дотягивал до предложения. В результате сегодня на аукционах нереализованные согласно графику средства Госнефтефонда достигли 364 млн. манатов. В Центробанке считают, что тенденция сокращения спроса связана с ускорением процесса оживления глобальной экономики на фоне реализации программ по вакцинации, восстановления нефтяных цен на глобальном энергетическом рынке и роста ненефтяного экспорта.

Однако, по свидетельству аналитиков, тенденция снижения долларовых продаж не обошлась без вмешательства. К примеру, начиная с прошлого года, установлен лимит для каждого гражданина на покупку валюты в размере 11 тыс. 700 долларов. Помимо этого, банки при покупке долларов незаконно требуют у граждан заполнить анкеты относительно происхождения денег, цели покупки валюты. Все это искусственно сокращает спрос на валюту.