Спрос на доллары в Азербайджане начал расти с ноября и резко увеличился под занавес года. Денежные власти страны и экспертное сообщество объясняют растущие продажи иностранной валюты на аукционах Центрального банка сезонными обстоятельствами.

Как отметили в главном банке страны, в конце каждого календарного года спрос на валютных аукционах обычно выше, чем в предыдущие месяцы. Увеличение потребности в долларах диктуется преимущественно сезонными факторами, в том числе расчетами по импортно-экспортным операциям и оживлением экономической активности, пояснил ЦБА.

С этим сложно не согласиться. Интерес к иностранной валюте в последние месяцы года обычно возрастает на волне экономической активности – к праздникам растут продажи, бурлит потребительский рынок, растут потоки заморского импорта. Кроме импортеров потребность в долларах взвинчивают наши граждане, планирующие встретить Новый год в заграничной поездке. Ведь новогодние праздники – это еще и самый разгар сезона отпусков и заграничных путешествий. Наконец, под занавес каждого уходящего года финансовые структуры и бизнес погашают свои внешние обязательства, и для этого им тоже требуется иностранная валюта.

Словом, причин для возрастающих продаж резервной валюты особенно в декабре предостаточно, и этот год не стал исключением из общего правила. Вопрос лишь в том, когда спадет волна оживления, отмечает в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов. По его словам, спрос на валютных торгах ЦБА ожидаемо вырос в последние месяцы. Если в сентябре было продано 259,8 млн долларов, то в октябре упомянутый показатель достиг 291,8 млн, а в ноябре банки купили уже 427 млн долларов. Декабрьские показатели выросли еще больше. Так, на последних торгах реализовано порядка 89,7 млн, а всего на прошедших под занавес месяца аукционах ЦБА продано 446,1 млн резервной валюты, что вдвое больше ноябрьского уровня.

«Сравнительные данные по месяцам показывают, что в декабре резко увеличился спрос, — говорит экономист. – Только за двадцать дней декабря продано больше иностранной валюты, чем за вместе взятых два предыдущих месяца. В октябре и ноябре реализовано 437,3 млн, а за этот еще не истекший месяц продано аж 446,1 млн долларов. Конечно же, высокие продажи характерны для этого времени, поскольку в декабре увеличивается спрос на доллары у населения и бизнеса, погашаются зарубежные обязательства банков, государственных и частных предприятий». К вопросу о влиянии этих реалий на устойчивость курса национальной валюты, эксперт отмечает, что курс маната фиксированный и предельно зависит от решений регулятора.

Между тем, по мнению аналитиков, на текущий момент нет объективных экономических предпосылок для девальвации. Как отмечает юрист и финансист Акрам Гасанов, сегодня для нашей страны не актуален вопрос девальвации. Макроэкономические показатели и стабильные сырьевые цены поддерживают позиции маната, а жесткое валютное регулирование и внутренняя валютная политика Центробанка работают на стабильность курса национальных денег. Кроме этого, в стране действуют незаконные ограничения на продажу долларов населению и жестко контролируется трансграничное движение капитала.

Денежные власти строго отслеживают ситуацию на местном валютном рынке, особенно все то, что касается движения долларов из страны. По словам эксперта, несмотря на характерные для последних месяцев года возросшие продажи долларов, в целом спрос на иностранную валюту у населения падает. К этому приводит инфляция и снижение реальных доходов наших граждан. «Доллар покупают для сбережений, — говорит А. Гасанов. – Поэтому в ситуации падения доходов населения интерес к резервной валюте слабеет». По его словам, национальная валюты не может оставаться стабильной всегда, и конечно же, она будет подвержена изменениям, но невозможно спрогнозировать этот сценарий на долгосрочную перспективу.