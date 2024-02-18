Спрос на доллары с января продолжил расти. Наблюдая всплеск продаж резервной валюты в ноябре и декабре, специалисты объясняли долларовый ажиотаж сезонными обстоятельствами – ростом предпраздничного импорта, оживлением потребительского рынка и погашением внешних финансовых обязательств банками и компаниями.

Ведь по сложившейся уже традиции в конце старого – начале нового года продажи на валютных торгах возрастают. Но даже по прошествии новогодних праздников валютный рынок все еще остается на пике растущего спроса. В январе Государственный нефтяной фонд продал 417 миллионов долларов. Если сравнивать, за первый месяц прошлого года эта сумма была вдвое меньше — 188,5 млн долларов. Нашумевшая тенденция продолжилась и в феврале. На прошедшем в середине месяца валютном аукционе Центробанк продал вдвое больше, чем в тот же месяц прошлого года – заявки банков превысили 150 млн долларов.

По данным Центробанка, спрос обусловлен сезонностью, а также проектами госкомпаний и возросшим импортом. Местные аналитики выступают со своей точкой зрения на происходящее. Как отмечает депутат и эксперт Вугар Байрамов, волатильность на отечественном валютном рынке возросла, несмотря на достаточно высокую стоимость нефти. «Анализируя происходящее, можно прийти к выводу, что причиной высокого спроса является не только психологический фактор, но и сложившийся тревожный информационный фон, и поэтому регулятору следует задействовать свои коммуникационные рычаги», — считает он.

Кроме этого, поясняет парламентарий, повышаются показатели импорта. «Конечно же, растущий импорт увеличивает спрос на доллары. В результате этого за первые 11 месяцев минувшего года импорт Азербайджана увеличился на 5,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего и достиг 15,8 млрд долларов. Так что мы наблюдаем стабильный ежегодный рост по ввозу иноземных товаров». Обычно за статистикой растущего ввоза и спросом на иностранную валюту следуют рассуждения о степени стабильности местной денежной единицы. В. Байрамов оставляет этот вопрос на волю Центробанка.

Экономист Натиг Джафарли видит причину в растущих бюджетных расходах на приобретение зарубежной техники, оборудования и прочего предусмотренного госпроектами импорта. Другая причина связана, на его взгляд, с приближением праздника Новруз. Бизнес увеличил зарубежные поставки из-за нехватки местной продукции. Есть и третья причина – это слухи о девальвации. По словам Джафарли, удешевление маната к доллару пока еще маловероятно, учитывая активный внешнеторговый баланс и положительное сальдо по счету текущих операций.

Однако сохраняются опасения по поводу бездействия правительства в ответ на растущий спрос. Все это создает атмосферу неопределенности, распространяются слухи о девальвации и, как следствие, нарастает психологическое давление. «Судя по параметрам государственного бюджета и профицитному платежному балансу вероятность колебания курса маната в наступившем году достаточно низкая, — поясняет он. – Однако это вовсе не означает, что курс национальной валюты останется неизменным в последующие годы. Поскольку правительство не принимает мер для перехода к рыночному формированию курса, уже в конце нынешнего года потребуются четкие решения правительства для стабилизации валюты и снижения экономических рисков».

Изменений в паре манат – доллар не предвидится в этом году еще и в силу политических факторов, считает эксперт: «Потому что этот год – можно назвать годом выборов, поэтому каких-то резких движений в этом направлении не будет. Курс маната не поменяется. Конечно же, это не означает, что такая стабильность будет всегда, поскольку в будущем могут быть перемены, но сейчас они маловероятны».