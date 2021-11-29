Под занавес года в стране наблюдается традиционный спрос на американскую валюту, как правило, вызываемый повышением объемов импорта, погашением зарубежных финансовых обязательств крупных компаний и финансовых структур.

На возросший интерес к доллару указывают данные Государственного нефтяного фонда, увеличившего продажи американской валюты. На валютном аукционе Центрального Банка в четверг коммерческие банки приобрели 97,6 млн долларов.

По сравнению с предыдущим аукционом, состоявшимся 16 ноября, спрос на валюту вырос на 7 млн 500 тыс. долларов или на 8,3%. Кстати, прошлый аукцион также отметился повышением спроса на 1,6%.

В целом же, в основе этого традиционного для конца года обстоятельства находятся объективные и субъективные факторы. В числе первых — как правило, к новому году ожидается рост потребления продуктов питания, покупательский спрос увеличивается в сегменте продовольственных и непродовольственных товаров. Праздничные дни обещают всплеск спроса на товары и услуги, и рост реализуемой долларовой массы свидетельствует о том, что деловые круги активно готовятся к этому, приобретая иностранную валюту.

Ведь известно, что львиная доля непродовольственных товаров и продуктов питания импортируется из-за рубежа. Их местное производство находится на низком уровне. Состояние лиры и рубля подпитывают рост психологического давления на манат, ожидания девальвации национальной валюты. Однако существенного влияния на азербайджанскую денежную единицу девальвация в Турции не окажет, сказал в беседе с # депутат Вугар Байрамов, отмечая, что торговля между нашими странами осуществляется в основном в долларах, а главная позиция нашего экспорта в турецком направлении – углеводороды.

По свидетельству экономиста Натига Джафарли, если еще в сентябре и октябре этого года спрос на иностранную валюту был незначителен, ноябрь отметился повышением интереса. «На это указывают также валютные аукционы, в ходе которых продажи долларов увеличились почти вдвое к началу-середине осени. Так, если первые осенние месяцы спрос не превышал 60 млн, под занавес ноября это уже почти сто миллионов.

Считаю, это вызвано и событиями в Турции, где лира побила психологический порог удешевления и это вызывает определенную обеспокоенность в нашем обществе судьбой маната, хотя серьезной угрозы курсу из-за высокой нефти нет. В любом случае, девальвация лиры и сопряженная с этим напряженность приводят к повышению спроса. Другая сторона обесценивания лиры – это возросший импорт дешевеющих турецких товаров, а ведь это тоже приводит к повышению спроса на доллары», — говорит эксперт.

Он также отметил, что к новогодним праздникам спрос на иностранную валюту увеличится еще больше: «Чтобы покрыть его, нужно будет увеличить продажи. Ведь как ни крути, а к праздникам растет импорт продуктов и товаров – люди готовятся, накрывают праздничные столы. Потому растут и объемы ввозимой продукции, и долларовая масса, на которую товары закупаются за рубежом. Соответственно, спрос на валюту у нашего бизнеса к концу года традиционно увеличивается».