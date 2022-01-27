С начала года в стране растет спрос на американскую валюту. В ходе последних торгов Центробанка при участии Госнефтефонда спрос на валюту составил 102,5 млн долларов США – на 2,8% больше, чем в ходе торгов, и был полностью удовлетворен.

Кстати, продажи на прежних торгах были примерно на том же уровне. На аукционе 6 января было продано 114,1 млн долларов. На торгах, состоявшихся 11 января, спрос составил 113,1 млн долларов. Только за первые 11 дней этого года ЦБ продал 227,2 млн долларов – почти вдвое больше, чем за то же время минувшего года.

Конец прошлого и начало нового года отметились увеличением продаж американской валюты. По мнению аналитиков, рост объема валюты, выставляемой на торгах Государственным нефтяным фондом, вызывает некоторую обеспокоенность, особенно в условиях обвала российского рубля и рынка акций соседней страны. При этом одним из факторов, влияющих на растущий интерес к иностранной валюте, специалисты называют прирост манатной денежной массы под занавес минувшего года. Кроме того, отмечается роль ограничений на покупку иностранной валюты, формирующую подобные тенденции.

Уже длительное время во всех банках страны ограничены валютные операции только первой половиной дня. В довесок этому установлен негласный годовой лимит на покупку валюты в размере 20 тыс. в манатном эквиваленте. По некоторым данным, с начала текущего года этот лимит возобновили, а потому граждане принялись скупать американские доллары. По мнению ученого Губада Ибадоглу, во избежание подобных сюрпризов Центробанку следует подумать над ликвидацией официальных и неофициальных ограничений и поработать над переходом национальной валюты к режиму плавающего обменного курса. Это тем более актуально в условиях растущего притока нефтедолларов. В противном случае, говорит экономист в беседе с #, создаются условия для появления черного валютного рынка.

Тем временем известно, что ключевым экономическим фактором влияния на обменный курс нашей денежной единицы общепризнано количество поступающей в страну иностранной валюты от экспорта нефти и газа. Именно эти деньги выставляются на аукционы Центробанка Государственным нефтяным фондом. С этой точки зрения, говорит депутат и эксперт Вугар Байрамов, выносимые на аукционы Нефтяным фондом доллары чрезвычайно важны для удовлетворения спроса на американскую валюту и стабильности курса национальной валюты.

При этом на практике курс маната напрямую зависит от решения Центрального банка Азербайджана, говорит он, поскольку регулятор имеет возможность прямого вмешательства в данный процесс. По словам эксперта, увеличение спроса на доллары в конце минувшего года обусловлено востребованностью традиционной валюты. Несмотря на пандемию, увеличилось число зарубежных поездок:

«Также сказалось традиционное исполнение под занавес года обязательств по внешнему долгу. Наконец, праздники усилили активность импортеров, а им нужны доллары. Хотя начало года привычно оптимально по спросу на доллары, повышение банками курса покупки валюты свидетельство возросшего спроса в самих финансовых структурах. И все же отсутствие существенных колебаний в сегменте наличных продаж говорит о невысоком спросе на валюту у населения».