Прокурор Парижа Лор Беко заявила, что люди, которые в октябре похитили из Лувра драгоценности французских монархов, были мелкими преступниками и жили в бедном пригороде столицы Франции.

«Это, конечно, не совсем уж мелкая, повседневная преступная среда. Но это такой её тип, который мы, как правило, не ассоциируем с высшими эшелонами организованной преступности», — сказала Беко в интервью радиостанции Franceinfo.

Она добавила, что четверо арестованных и обвинённых в связи с грабежом людей — трое мужчин и женщина — «очевидно местные», люди, которые «все более или менее живут в районе Сан-Дени» (бедном пригороде Парижа, расположенном к северу от столицы).

По словам Беко, двое мужчин из четырёх арестованных имеют множество судимостей за воровство.

В субботу обвинения в связи с ограблением Лувра были предъявлены двум подозреваемым: 38-летней женщине из города Курнёв (он расположен около Сан-Дени) и 37-летнему мужчине. Беко рассказала, что эти люди находятся в отношениях и у них есть дети, но не дала других подробностей.