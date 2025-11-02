Прокурор Парижа Лор Беко заявила, что люди, которые в октябре похитили из Лувра драгоценности французских монархов, были мелкими преступниками и жили в бедном пригороде столицы Франции.
«Это, конечно, не совсем уж мелкая, повседневная преступная среда. Но это такой её тип, который мы, как правило, не ассоциируем с высшими эшелонами организованной преступности», — сказала Беко в интервью радиостанции Franceinfo.
Она добавила, что четверо арестованных и обвинённых в связи с грабежом людей — трое мужчин и женщина — «очевидно местные», люди, которые «все более или менее живут в районе Сан-Дени» (бедном пригороде Парижа, расположенном к северу от столицы).
По словам Беко, двое мужчин из четырёх арестованных имеют множество судимостей за воровство.
В субботу обвинения в связи с ограблением Лувра были предъявлены двум подозреваемым: 38-летней женщине из города Курнёв (он расположен около Сан-Дени) и 37-летнему мужчине. Беко рассказала, что эти люди находятся в отношениях и у них есть дети, но не дала других подробностей.
Женщина и мужчина, имена которых не называются, отрицают причастность к преступлению.
До этого власти также арестовали ещё двоих подозреваемых: 34-летнего гражданина Алжира, живущего во Франции (его личность удалось установить благодаря следам ДНК на скутере, который использовался для побега), а также 39-летнего таксиста из пригорода Парижа. Эти люди «частично признали» своё участие в ограблении Лувра, сообщали правоохранительные органы.
Следствие предполагает, что налет на самый популярный музей мира совершили четыре человека, и один из них по-прежнему скрывается.
На этой неделе власти также задержали ещё трёх человек, которых проверяли на причастность к ограблению, но они были освобождены без предъявления обвинений. (bbc.com)